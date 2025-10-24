Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > अनु मलिक दरिंदा है-मशहूर सिंगर ने खोली पोल, बोलीं-मुझे उससे बचकर भागना पड़ा था

प्लेबैक सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक (Anu Malik) पर कई आरोप लगाए थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 8:36:43 AM IST

2018 में बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट की चिंगारी ऐसी भड़की कि उसने कई लोगों को अपनी लपेट में ले लिया था. इस दौरान बॉलीवुड के कई दिग्गजों पर एक्ट्रेसेस या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था. इनमें से एक प्लेबैक सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) भी थीं जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक (Anu Malik) पर कई आरोप लगाए थे. नेहा ने खुलासा किया था कि जब वह 21 साल की थीं तो अनु ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी. 

अनु मलिक को कह दिया था दरिंदा
मीटू मूवमेंट के दौरान नेहा से पहले सिंगर सोना महापात्रा ने अनु मलिक पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे. सोना ने सिलसिलेवार ट्वीट करके अनु मलिक का काला चिट्ठा खोला था. इन्हीं ट्वीट के बीच नेहा ने भी अनु मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. उन्होंने बताया था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई थीं तो कैसे अनु मलिक ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी.

नेहा ने सोना के ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा था, मैं तुमसे सहमत हूं, अब बेहद सेक्सिएस्ट दुनिया में रहते हैं, अनु मलिक एक दरिंदा है. मैं खुद उनकी घटिया हरकतों का शिकार हो चुकी हूं जब मैं केवल 21 साल की थी. वह अपने स्टूडियो में सोफे पर लेटकर मेरी आंखों की तारीफ कर रहे थे, मैं उनके जाल में नहीं फंसी, मेरा दिमाग चला और मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मेरी मां नीचे खड़ी हैं और मुझे जाना है.ये कहकर मैं वहां से निकल गई और बच गई.  
बता दें कि नेहा और सोना के अलावा भी अनु मलिक पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे जिसके बाद उन्हें इंडियन आइडल से जज की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. 

Tags: anu malikAnu Malik Me Too Allegationsanu malik sona mahapatraindian idol anu malikneha bhasin anu malik
