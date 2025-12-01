‘कियारा की प्रेग्नेंसी ने मेरी आंखें खोल दीं’, बेटी के पिता बनने पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फादरहुड पर बात की है. उन्होंने बताया है कि बेटी के पिता बनने के बाद उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है. बता दें कि सिद्धार्थ और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी 15 जुलाई को बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने थे. हाल ही में दोनों ने बेटी के नाम का खुलासा किया है. उन्होंने बेटी का नाम सरायाह रखा है.

सिद्धार्थ ने की कियारा की तारीफ

सिद्धार्थ ने कियारा की तारीफ करते हुए उन्हें सुपरहीरो बताया. सिद्धार्थ ने कहा, उन्हें प्रेग्नेंसी और जन्म देने की प्रोसेस में देखना मेरे लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा. हम मर्द हमेशा ताकत और हिम्मत की बात करते हैं लेकिन महिलाएं असल में इसकी परिभाषा को जीकर दिखाती हैं. मैंने कियारा को प्रेगनेंसी के दौरान देखा, इतने हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं और अब वो एक सुपरहीरो की तरह सरायाह का ख्याल रख रही हैं. सिद्धार्थ ने आगे कहा कि वो बस छोटी-मोटी चीज़ें करके ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे कभी सरायाह के डायपर बदल देते हैं तो कभी तस्वीरें खींचते हैं.

सिद्धार्थ ने बताया बेटी के नाम का मतलब

सिद्धार्थ ने बेटी के नाम का मतलब भी बताया. उन्होंने कहा, ये हिंदी नाम नहीं है, ये नाम ईस्ट से लिया गया है. ये दरअसल हिब्रू नेम है. बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने 2023 में शादी की थी. दोनों फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान करीब आए थे.