Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 'जवान'-'पठान' सब फेल! अब शाहरुख लेकर आ रहे हैं वो पिक्चर जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी

Shah rukh khan Upcoming Movie: शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म 'किंग' का ऐलान कर दिया है. अब सुजॉय घोष के निर्देशन और सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने पहले से ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट का माहौल बना दिया है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 16, 2025 3:15:36 PM IST

Shah Rukh Khan Comeback: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने आखिरकार अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है. इस बार नाम ही बता रहा है कि कुछ रॉयल होने वाला है! फिल्म का नाम है ‘किंग’ (King). 2023 में ‘पठान’ (Pathaan) और ‘जवान’ (Jawan) जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब शाहरुख एक बार फिर तैयार हैं दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए.

इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ‘कहानी’(Kahani) फेम सुजॉय घोष (Sujoy Ghosh), जबकि फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं ‘पठान’ (pathaan) के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद (Sidharth Anand). यानी एक तरफ सस्पेंस का मास्टर और दूसरी तरफ एक्शन का किंग. दोनों मिलकर शाहरुख के लिए बना रहे हैं एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव जो शायद उनके करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट साबित हो सकता है.

फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख ने क्या कहा?

शाहरुख ने फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा-

“फिल्म का नाम ‘King’ है. इसे सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं और सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसे करने का सपना मैं पिछले सात-आठ सालों से देख रहा था।. हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो एक्शन के साथ-साथ इमोशन से भी जुड़ सके.”

पठान-जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी किंग?

2023 शाहरुख के करियर का सबसे सुनहरा साल रहा. ‘पठान’ और ‘जवान’ दोनों ही फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ‘पठान’ ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया जबकि ‘जवान’ भारतीय सिनेमा की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई. दोनों ही फिल्मों ने शाहरुख की “किंग ऑफ बॉलीवुड” वाली इमेज को फिर से मजबूत कर दिया.

दीपिका शाहरुख फिर दिखेंगे साथ

अब फैंस का सवाल सिर्फ एक है, क्या ‘किंग’ इन दोनों फिल्मों से भी बड़ा हिट साबित होगी? देखा जाए तो फिल्म की टीम ही इस सवाल का जवाब दे रही है. सुजॉय घोष का शानदार निर्देशन, सिद्धार्थ आनंद की एक्शन विजन और शाहरुख खान की चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस. खास बात तो ये है कि एक बार फिर इसमें शाहरुख के साथ फैंस दीपिका को देख सकेंगे. जब ये टीम साथ आई है, तो एक ही नतीजा तय है- इस बार ‘किंग’ नहीं, ‘किंग ऑफ ब्लॉकबस्टर्स’ लौट आया है!

