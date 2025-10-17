Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘मेरी कमाई का जरिया’, यूट्यूबर Dhruv Rathee के सवालों के बाद वायरल हुआ शाहरुख का बयान

Dhruv Rathi Slams Shah rukh khan: शाहरुख खान अब भारत के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं. इस पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सवाल उठाया कि इतनी दौलत के बाद भी शाहरुख पान मसाला का प्रचार क्यों कर रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 17, 2025 11:05:13 AM IST

Shah rukh khan Pan Masala Endorsements : बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अब दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता की लिस्ट में शुमार हैं. Hurun India Rich List 2025 के मुताबिक अब उनकी नेट वर्थ 12,400 करोड़ रुपये यानी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर हो गई है. इतनी दौलत देखकर हर कोई दंग रह गया, लेकिन यूट्यूबर ध्रुव राठी (Youtuber Dhruv Rathee) ने सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाया है. उन्होंने शाहरुख से पूछा कि इतनी दौलत के बाद भी SRK क्यों कर रहे हैं विमल पान मसाला का प्रचार?

ध्रुव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, “My question to Shah Rukh Khan”. वीडियो में उन्होंने कहा कि शाहरुख की संपत्ति इतनी है कि सालाना 500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज से आ सकते हैं. अगर वह हर दिन बिजनेस क्लास में उड़ान भरें, 10 लाख रुपये वाले होटल में ठहरें, या प्राइवेट जेट खरीद लें, तो भी खर्च सिर्फ 400 करोड़ आएगा. फिर बाकी के पैसों की जरूरत क्यों?” ये सवाल ध्रुव राठी ने तंज भरे अंदाज में सवाल किया.

वीडियो आते ही वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई. किसी ने लिखा कि शाहरुख ने खुद कहा था कि वह पैसे कमाना कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को वो झेलना पड़ा. वहीं, कुछ लोगों ने सरकार से सवाल किया कि आखिर पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध क्यों नहीं है.

ध्रुव ने एक अहम बात भी बताई – अगर देश के सबसे बड़े स्टार हानिकारक चीजों का प्रचार बंद कर दें, तो समाज पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है. दरअसल, शाहरुख ने पहले भी CNN-IBN के इंटरव्यू में ऐसी आलोचना का जवाब दिया था. उन्होंने कहा था, “अगर कोई चीज हानिकारक है, तो उसे बनाना ही रोक दें. सरकार सिर्फ इसलिए इसे रोकती नहीं क्योंकि इससे रेवेन्यू आता है. मैं एक अभिनेता हूं, मेरा काम है काम करना और कमाई करना. इससे मेरी कमाई होती है. अगर कुछ गलत है, तो बंद करें, मेरी कमाई पर हाथ मत डालिए.”

