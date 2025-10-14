मैं पागल हूं क्या जो पैसे बांटता फिरूं…जब मशहूर विलेन को आया गुस्सा, कह दी ऐसी बात

Amrish Puri Life facts: अमरीश पुरी (Amrish Puri) बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर्स में से एक हुआ करता थे. बॉलीवुड फिल्मों में विलेन से लेकर पिता तक के रोल्स को इन्होंने बखूबी निभाया. एक्टर सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla) ने अमरीश पुरी से जुड़े कुछ मजेदार किस्से शेयर किए हैं. आपको बता दें कि अमरीश पुरी और सौरभ शुक्ला फिल्म ‘नायक’ में एक साथ का कर चुके हैं. अनिल कपूर (Anil Kapoor) और रानी मुखर्जी (Rani Mukharji) स्टारर ये फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म मुधालवन (Mudhalvan) की हिंदी रीमेक थी. सौरभ शुक्ला ने बताया कि अमरीश पुरी अपने दौर के बड़े स्टार थे और वे उस वक्त हीरो-हीरोइन से 1 रुपये ज्यादा फीस चार्ज किया करते थे.



ना कोई स्टाफ, ना ड्राइवर, खुद ड्राइव करते कार

सौरभ शुक्ला बताते हैं कि, ‘और जब मैं उनसे मिला तब हम स्टार्स को दूर से देखा करते थे; स्टार होने का का मतलब आपके साथ एक पूरा स्टाफ और लंबी चौड़ी फ़ौज चला करती थी’. सौरभ बताते हैं कि, ‘अमरीश पुरी साहब बहुत बड़े स्टार थे लेकिन उनका कोई पर्सनल स्टाफ नहीं था. मैंने एक बार उनसे पूछा भी – सर आपका स्टाफ नहीं है ?’ सौरभ बताते हैं कि अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया- ‘मैं पागल हूं क्या ? पैसे मैं कमाऊं और बांटता रहूं स्टाफ में’. सौरभ के अनुसार, पुरी साहब अपनी कार तक खुद ही ड्राइव किया करते थे.

स्टार से एक रुपए ज्यादा लेते थी फीस

सौरभ शुक्ला ने बताया कि मुझे पता चला था कि अमरीश पुरी साहब हीरो-हीरोइन से एक रुपए फीस ज्यादा लेते थे. सौरभ ने अमरीश पुरी को याद करते हुए कहा कि वे बहुत बड़े स्टार थे और अपने परफॉरमेंस की छाप छोड़ते थे. आपको बता दें कि अमरीश पुरी को मिस्टर इंडिया में मोगेंबो से लेकर विधाता, शक्ति, हीरो, मेरी जंग, नागिन, शहंशाह, त्रिदेव और राम लखन जैसी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने के लिए आज भी याद किया जाता है. बताते चलें कि बॉलीवुड के इस लीजेंड्री एक्टर का निधन 12 जनवरी 2005 को हो गया था.