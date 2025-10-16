Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

फिल्ममेकर साजिद खान पर कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाते हुए अपनी आपबीती बयां की थी. इनमें एक नाम जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय का भी था.

By: Kavita Rajput | Published: October 16, 2025 9:02:50 AM IST

प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

Sajid Khan Me Too Controversy: फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan) के लिए 2018 में मीटू मूवमेंट एक ऐसे बुरे सपने जैसा साबित हुआ जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे. उस दौरान और उसके बाद भी उनपर दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे.  इनमें से एक जर्नलिस्ट भी थीं जिनका नाम करिश्मा उपाध्याय है. 

करिश्मा ने साजिद खान के वहशीपन की ऐसी कहानी सुनाई थी जिसे सुनकर किसी को भी घिन्न आ जाए. करिश्मा ने 11 अक्टूबर 2018 को ट्विटर पर साजिद से मुलाकात का किस्सा शेयर किया था. 

प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

प्राइवेट पार्ट दिखाकर करने लगे गंदी हरकत
करिश्मा ने लिखा था, साल 2000 के आसपास मैंने साजिद खान का पहली बार इंटरव्यू किया था. उन्होंने मुझे घर बुलाया जिसे वो अपनी बहन फराह के साथ शेयर करते थे. इंटरव्यू के दौरान साजिद ने बताया कि उनका प्राइवेट पार्ट कितना बड़ा है और वो जानते हैं कि महिलाएं संतुष्ट कैसे होती हैं. मैंने उनकी ये गंदी बकवास के बजाए अपने इंटरव्यू पर फोकस किया.वह थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर ये कहकर गए कि वो मुझे दिखाने के लिए कुछ डीवीडी लेकर आते हैं लेकिन जब वो वापस आए तो उनका प्राइवेट पार्ट बाहर निकला हुआ था. मैं जल्द वहां से निकलने के लिए उठी लेकिन वो मेरे करीब आए और मेरे गले के पास अपने जीभ लगाने लगे.मैंने उन्हें धक्का दिया और वहां से भाग गई. मैं विले पार्ले से वीटी तक ट्रेन में रोती रही. मैं ऑफिस गई और उनका इंटरव्यू लिखा क्योंकि ये मेरी जॉब थी. 

प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

साजिद ने उड़ाया मजाक
कुछ साल बाद मुझे एमटीवी के लिए साजिद के साथ काम करना था. मैं शुरुआत में वो शो में काम नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ऐसे मर्द के कारण कोई अच्छा मौका छोड़ दूं.मैंने शो में काम करने से पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वो तरीके से पेश आएंगे लेकिन मैं उनकी उस दौरान कही एक बात नहीं भूली. साजिद ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा था, तुम पहले से बहुत मोटी हो गई हो, मैं तुम्हारे जैसी लड़की को टच न करूं.

Tags: sajid khansajid khan casting couchsajid khan me tooSajid Khan Me Too Controversysajid khan sexual harrasment case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे
प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे
प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे
प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे