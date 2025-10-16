प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और…साजिद खान ने की इतनी गंदी हरकत, कहानी सुन दंग रह जाएंगे

Sajid Khan Me Too Controversy: फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan) के लिए 2018 में मीटू मूवमेंट एक ऐसे बुरे सपने जैसा साबित हुआ जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे. उस दौरान और उसके बाद भी उनपर दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. इनमें से एक जर्नलिस्ट भी थीं जिनका नाम करिश्मा उपाध्याय है.

करिश्मा ने साजिद खान के वहशीपन की ऐसी कहानी सुनाई थी जिसे सुनकर किसी को भी घिन्न आ जाए. करिश्मा ने 11 अक्टूबर 2018 को ट्विटर पर साजिद से मुलाकात का किस्सा शेयर किया था.

प्राइवेट पार्ट दिखाकर करने लगे गंदी हरकत

करिश्मा ने लिखा था, साल 2000 के आसपास मैंने साजिद खान का पहली बार इंटरव्यू किया था. उन्होंने मुझे घर बुलाया जिसे वो अपनी बहन फराह के साथ शेयर करते थे. इंटरव्यू के दौरान साजिद ने बताया कि उनका प्राइवेट पार्ट कितना बड़ा है और वो जानते हैं कि महिलाएं संतुष्ट कैसे होती हैं. मैंने उनकी ये गंदी बकवास के बजाए अपने इंटरव्यू पर फोकस किया.वह थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर ये कहकर गए कि वो मुझे दिखाने के लिए कुछ डीवीडी लेकर आते हैं लेकिन जब वो वापस आए तो उनका प्राइवेट पार्ट बाहर निकला हुआ था. मैं जल्द वहां से निकलने के लिए उठी लेकिन वो मेरे करीब आए और मेरे गले के पास अपने जीभ लगाने लगे.मैंने उन्हें धक्का दिया और वहां से भाग गई. मैं विले पार्ले से वीटी तक ट्रेन में रोती रही. मैं ऑफिस गई और उनका इंटरव्यू लिखा क्योंकि ये मेरी जॉब थी.

साजिद ने उड़ाया मजाक

कुछ साल बाद मुझे एमटीवी के लिए साजिद के साथ काम करना था. मैं शुरुआत में वो शो में काम नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ऐसे मर्द के कारण कोई अच्छा मौका छोड़ दूं.मैंने शो में काम करने से पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वो तरीके से पेश आएंगे लेकिन मैं उनकी उस दौरान कही एक बात नहीं भूली. साजिद ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा था, तुम पहले से बहुत मोटी हो गई हो, मैं तुम्हारे जैसी लड़की को टच न करूं.