क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहती थीं सागरिका, फिर कैसे बनी ज़हीर खान की लाइफ पार्टनर?

Sagarika Ghatge Zaheer Khan Marriage: सागरिका घाटगे और ज़हीर खान हमेशा से ऐसे कपल रहे हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को शोर-शराबे से दूर रखा. न सोशल मीडिया पर दिखावा, न बड़े-बड़े इज़हार. शादी के आठ साल बाद दोनों ने अपने सफर के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनकी लव स्टोरी बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं थी. खास बात यह रही कि सागरिका ने पहले ही तय कर लिया था कि वह किसी क्रिकेटर या एक्टर से शादी नहीं करेंगी. उस समय उनके लिए लाइफ पार्टनर का मतलब कुछ और ही था. शादी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं थी.

वक्त के साथ बदली सोच

जब सागरिका पहली बार ज़हीर से मिलीं, तब उन्होंने रिश्ते को उस नज़र से नहीं देखा था. लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलीं. बदलाव उनके करियर या पहचान की वजह से नहीं आया, बल्कि इसलिए आया क्योंकि वह एक इंसान के तौर पर कैसे हैं. वहीं, ज़हीर के लिए भी सागरिका का प्रोफेशन मायने नहीं रखता था. वह एक्ट्रेस हों या न हों, इससे उनके भावनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता. उनके लिए व्यक्ति की सोच और स्वभाव ज़्यादा अहम था.

आसान नहीं थी शुरुआत

रिश्ते की शुरुआत उतनी सहज नहीं थी. ज़हीर ने माना कि वह सागरिका को कॉमन दोस्तों के ज़रिए पहले से जानते थे, लेकिन उन्हें डेट पर बुलाने में काफी झिझक हो रही थी. दोस्तों ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वह उनकी ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो उन्हें पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ना होगा. कोई कैज़ुअल अप्रोच नहीं चलेगी. यही “रेड अलर्ट” उनके मन में काफी समय तक बना रहा.

इंटरफेथ मैरिज में समझ और सम्मान

दोनों की शादी अलग-अलग धर्मों के बीच हुई, लेकिन इसे उन्होंने कभी मुद्दा नहीं बनने दिया. ज़हीर ने बताया कि वह बचपन से ही हर धर्म का सम्मान करना सीखते आए हैं. शादी के बाद अगर कोई परंपरा उनके पार्टनर के लिए मायने रखती है, तो वह उनके लिए भी अहम हो जाती है. गणपति उत्सव के दौरान ज़हीर का सक्रिय रूप से हिस्सा लेना और दिवाली पूजा में शामिल होना इसी समझ का उदाहरण है. सागरिका भी शादी के बाद अपनी पारिवारिक परंपराएं निभाती रहीं, और ज़हीर ने उनका पूरा साथ दिया.

परिवार से पहली मुलाकात

माता-पिता से मिलना भी एक अहम और थोड़ा नर्वस करने वाला पल था. सागरिका ने पहले ही ज़हीर को बता दिया था कि उनका परिवार “प्रोग्रेसिव लेकिन ट्रेडिशनल” है. ज़हीर आधे घंटे की औपचारिक मुलाकात की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन बातचीत दो घंटे तक चली. उस दौरान उनकी घबराहट धीरे-धीरे खत्म हो गई और रिश्ता और मजबूत हो गया.

सादगी में छिपी खूबसूरती

उनकी कहानी में ग्लैमर या बड़े इशारों की जगह छोटी-छोटी बातें ज्यादा मायने रखती हैं—सब्र, सम्मान और समझ. उन्होंने एक-दूसरे को धीरे-धीरे और सोच-समझकर चुना. आज जब रिश्ते अक्सर दिखावे से भरे होते हैं, उनका शांत और स्थिर रिश्ता सुकून देता है. उनकी लव स्टोरी इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, बस चुपचाप साथ निभाता है.