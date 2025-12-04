Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Raveena Tandon Viral Video: भीड़ के बीच रवीना ने किया ऐसा काम कि लोगों ने करी जमकर तारीफ, देखें वीडियो..!

Raveena Tandon Viral Video: मुंबई एयरपोर्ट पर रवीना टंडन ने जमीन पर पड़ी पॉलिथिन उठाकर सफाई का संदेश दिया. वीडियो वायरल होने पर लोगों ने उनकी जिम्मेदारी और सादगी की खूब तारीफ की.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 4, 2025 3:23:23 PM IST

Raveena Tandon Viral Video: फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन अक्सर अपने काम और सादगी भरे स्वभाव की वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक छोटे से काम के जरिए सफाई और जिम्मेदारी का संदेश दिया. वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है. रवीना वहां से बाहर निकल रही थीं, तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक पॉलिथिन पर पड़ी. इसे अनदेखा करने के बजाय उन्होंने तुरंत उसे उठाया. उनके पीछे चल रहा एक व्यक्ति जो शायद उनकी टीम का सदस्य था- आगे बढ़कर पॉलिथिन अपने हाथ में ले लेता है. रवीना इशारे से उसे डस्टबिन में डालने के लिए कहती हैं. ये पूरा दृश्य काफी स्वाभाविक और सहज दिखता है.

फैन्स ने की जमकर तारीफ

जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ, लोगों ने रवीना की इस पहल की प्रशंसा की. कई यूजर्स ने लिखा कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और पब्लिक फिगर्स के ऐसे छोटे-छोटे कदम समाज को अच्छी दिशा देते हैं. एक टिप्पणी में लिखा गया- “अगर हर कोई थोड़ा-थोड़ा भी ध्यान रखे, तो जगहें काफी साफ रह सकती हैं.”

कई लोगों ने ये भी कहा कि इस तरह का व्यवहार देखने से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि सिर्फ बात करने से नहीं, बल्कि खुद करके दिखाने से बदलाव आता है.

छोटी आदतें, बड़ा असर

रवीना का ये वीडियो याद दिलाता है कि सफाई केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है. आम लोग भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझें और छोटे-छोटे कदम उठाएं, तो पर्यावरण और आसपास की जगहों में बड़ा फर्क लाया जा सकता है.

  

