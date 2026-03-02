Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar 2: कब आएगा ‘धुरंधर-2’ का ट्रेलर, जानिए यहां पर सारी जानकारी…!

Dhurandhar 2: धुरंधर की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद, अब इसका दूसरा पार्ट आने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दूसरे पार्ट का ट्रेलर कब आएगा-

Published: March 2, 2026 3:14:44 PM IST

Dhurandhar 2: धुरंधर की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद, लोग इसकी अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब इसके सीक्वल, धुरंधर: द रिवेंज, के बारे में कई जानकारी सामने आई है. आइए जानते हैं कब और कहां इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा और फिल्म कैसी बनने जा रही है. आदित्य धर की धुरंधर (3 घंटे 34 मिनट) की बड़ी सफलता के बाद, निर्माताओं ने बताया है कि इस बार वे और लंबी फिल्म बनाने जा रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर: द रिवेंज लगभग 235 मिनट (3 घंटे 55 मिनट) लंबी हो सकती है. कुछ जगहों पर इसे 3 घंटे 40 मिनट का भी बताया जा रहा है.

पहली फिल्म की लंबाई 214 मिनट और 1 सेकंड (3 घंटे 34 मिनट और 1 सेकंड) थी. ट्रेड विशेषज्ञों के अनुसार, ये बढ़ी हुई लंबाई लोगों की बढ़ती रुचि को दिखाती है. अगर ये लंबाई बनी रही, तो ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक बन जाएगी, LOC कारगिल (4 घंटे 7 मिनट) के बाद. अंतिम पुष्टि अगले सप्ताह तक आ सकती है.

 होली पर ट्रेलर की संभावना

सीक्वल को आदित्य धर निर्देशित कर रहे हैं और इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे एक्टर शामिल हैं. पहली फिल्म, जिसमें एक भारतीय जासूस पाकिस्तान के राजनीतिक और अपराधी जाल में फंसता है, ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे.

फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है और ट्रेलर की संभावना 3 मार्च, यानी होली से एक दिन पहले है. खबरों के अनुसार निर्माताओं ने इसे सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी करने का फैसला किया है, पारंपरिक रेड कार्पेट लॉन्च की जगह.

 बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला

धुरंधर: द रिवेंज का सामना टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स से होगा. ये फिल्म गीति मोहनदास निर्देशित कर रही हैं और इसमें यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी नजर आएंगी. टॉक्सिक का ट्रेलर 8 मार्च को बेंगलुरु में रिलीज होगा.

लंबी फिल्म, होली पर ट्रेलर और बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला – धुरंधर: द रिवेंज मार्च को फिल्म प्रेमियों के लिए खास बनाने जा रही है. ये महीना बॉलीवुड के बड़े धमाकों का गवाह बनने वाला है.

 

