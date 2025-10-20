Tamannaah Bhatia पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा, बोलीं-‘वो हमारे पेट पर लात मार रही हैं’

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) को अच्छे से पता है कि पब्लिसिटी कैसे मिलती है. राखी ने हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) पर निशाना साधा है. जी हां, हाल के दिनों में तमन्ना भाटिया लीड रोल्स की जगह फिल्मों में आइटम सॉंग करती नजर आ रहीं हैं और यही वो बात है जो राखी सावंत को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने तमन्ना भाटिया को आड़े हाथों लेते हुए साफ़ तौर पर निशाना साधा है. राखी ने यहां तक कहा कि तमन्ना उनके पेट पर लात मारने का काम कर रही हैं. क्या है पूरा माजरा आइये आपको बताते हैं…

हमारे पेट पर लात मार आइटम सॉंग करने लगे

दरअसल, राखी ने अपने एक फैन की कही बात पर रेस्पोंस दिया; जिसने कहा था कि राखी की तुलना में तमन्ना के आइटम सॉंग्स में वो बात नहीं है. राखी ने कहा, ‘ये लोग हम लोगों को देख-देख कर आइटम सॉंग करना सीख गए. ये पहले हीरोइन बनना चाहती थी, जब इनका हीरोइन में करियर नहीं चला तो ये हमारे पेट पर लात मार आइटम सॉंग करने लग गए. शर्म करो ! OG तो हम ही हैं और हम अब हीरोइन बनेंगे.’ आपको बता दें कि तमन्ना भाटिया हाल के दिनों में रेड-2 के आइटम सॉंग ‘नशा’ को लेकर चर्चाओं में रह चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सॉंग के लिए एक्ट्रेस ने 1 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी.

राखी सावंत का हाल ही में हुआ तलाक

आपको बता दें कि राखी सावंत का हाल ही में आदिल खान दुर्रानी से तलाक हुआ है. शादी के महज एक साल के भीतर हुए इस तलाक की इंडस्ट्री में खूब चर्चा हुई थी. राखी ने आदिल पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे. वहीं, बताया ये भी जाता है कि जब आदिल और उनका कोर्ट केस चल रहा था तब वे दुबई शिफ्ट हो गई थीं.