Buckingham Palace जैसा दिखता है शाहरुख का ‘मन्नत’? Rajat Bedi ने बताया- घर में थिएटर और एयरपोर्ट…

Mannat Inside Details: फिल्म कोई मिल गया (Koi… Mil Gaya) में अपने नेगिटिव रोल से पहचान बनाने वाले एक्टर रजत बेदी (Rajat Bedi) अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लंबे अंतराल के बाद रजत ने आर्यन खान (Aryan Khan) के डायरेक्शन में बनी फिल्म The Ba*ds of Bollywood के जरिए दमदार कमबैक किया है. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उनका किरदार उनके वास्तविक जीवन से प्रेरित बताया जा रहा है और इसमें उनके पुराने रोल्स की झलक भी देखने को मिलती है.

हाल ही में रजत बेदी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah rukh khan) और उनके बेटे आर्यन खान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि जब वे शाहरुख खान के मशहूर घर ‘मन्नत’(Mannat) गए, तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी राजमहल में प्रवेश कर रहे हों.

मन्नत में होती है एयरपोर्ट जैसी एंट्री

रजत ने बताया, “मन्नत में घुसना बिलकुल Buckingham Palace जैसा है. जैसे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होती है, वैसी ही जांच यहां भी होती है. आपके बैग्स स्कैन किए जाते हैं.” उन्होंने यह भी बताया कि फैंस जिस गेट के बाहर अक्सर भीड़ लगाते हैं, वह असल में घर का एग्जिट गेट है, जबकि एंट्री किसी और जगह से होती है.

100 सीटर होम थिएटर

रजत ने अपने पहले दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि मन्नत के अंदर एक शानदार 100-सीटर होम थिएटर है, जो किसी असली सिनेमा हॉल जैसा लगता है. वह वहां The Ba*ds of Bollywood का एक्सटेंडेड ट्रेलर देखने गए थे, जिसे शाहरुख खान ने अपने खास दोस्तों के लिए स्क्रीन कराया था. इस स्क्रीनिंग में करण जौहर, श्वेता नंदा और खान परिवार के करीबी अन्य लोग भी मौजूद थे.

रजत और शाहरुख का गहरा रिश्ता

रजत के मुताबिक, शाहरुख खान ने ट्रेलर दिखाने से पहले उन्हें प्यार भरे शब्दों में याद किया. “SRK ने कहा, हमारे बीच टाइगर मौजूद हैं, जो बचपन से इंडस्ट्री में हैं. वह मुझे हमेशा ‘टाइगर’ कहकर बुलाते हैं, कभी रजत नहीं.”

ऐसा है मन्नत का इनसाइड

रजत ने बताया कि मन्नत में एक बंगलो और उसके पीछे एक ऊंची बिल्डिंग है. “दोनों एक ही प्रॉपर्टी का हिस्सा हैं. मैंने सिर्फ बंगलो का हिस्सा देखा, जिसमें 2-3 बड़े हॉल और विशाल डाइनिंग एरिया हैं.”