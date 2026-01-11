Border 2: बहुत बढ़िया, शाबाश! मेजर होशियार सिंह दहिया की पत्नी ने Varun Dhawan को दिया आशिर्वाद; दिल को छू लेने वाला Video Viral

Varun Dhawan Border 2: सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. इस फिल्म में सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं. दिलजीत दोसांझ को एयरफोर्स अफसर निर्मल सिंह सेखों का किरदार अदा करते हुए देखा जाएगा. वहीं वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया के रोल में नजर आएंगे.
वरुण धवन का किरदार
फिल्म के प्रमोशन के दौरान मेजर होशियार सिंह दहिया की पत्नी ने एक्टर वरुण धवन से मुलाकत की और साथ ही उन्हें फिल्म के सफल होने का भी आशीर्वाद दिया. वरुण धवन को ‘बॉर्डर 2’ में उनकी एक्टिंग के लिए दिवंगत PVC होशियार सिंह दहिया की पत्नी से काफी सारा प्यार और आशीर्वाद मिलाय. होशियार सिंह की पत्नी ने अपने पति का किरदार निभाने के लिए एक्टर को धन्यवाद भी कहा.
#VarunDhawan meets the wife of late PVC Colonel Hoshiar Singh Dahiya. The actor portrays a character inspired by the 1971 war hero in #Border2.#Border2 in cinemas on 23rd January pic.twitter.com/U0ymZwdGdd
— Tellychakkar.com (@tellychakkar) January 10, 2026
वरुण धवन को मिला आशीर्वाद
वरण ने मेजर होशियार सिंह दहिया के किरदार को बेहद खूबसूरती और हिम्मत के साथ अदा किया है. मेजर दहिया की पत्नी उससे काफी भावुक हो गईं. उन्होंने वरुण को आशीर्वाद देते हुए बताया कि वह फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले उसके सफल होने की शुभकामनाएं भी दी. मेजर दहिया की पत्नी ने कहा कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है. बहुत बढ़िया, शाबाश! फिल्म बहुत अच्छी चलेगी.”
इस दिन रिलीज होगी फिल्म
‘बॉर्डर 2’ को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.