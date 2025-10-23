Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार

बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार

Priyanka Chopra Beach Outing: दिवाली के बाद प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और बेटी माल्ती के साथ बीच पर खास पल बिताए. इस मोमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 23, 2025 9:59:04 AM IST

Priyanka Chopra Vacation
Priyanka Chopra Vacation

दिवाली के बाद एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताए. उन्होंने अपनी मां मधु चोपड़ा (Madhu Chopra), पति निक जोनस (Nick Jonas) और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस (Malti Marie Chopra Jonas) के साथ बीच पर खूब एंजॉय किया. प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो फैमिली के साथ नजर आ रही हैं.

पहली फोटो में प्रियंका स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई हैं और किताब पढ़ रही हैं. उनके पास उनका पालतू कुत्ता भी है. उन्होंने लिखा, “बस यही मुझे चाहिए था ❤️.” इसके बाद की तस्वीर में मालती और उनकी नानी मधू पूल में मजे करती हुई नजर आ रही हैं. मालती पानी में उल्टी-सीधी खेल रही थीं, जबकि मधू हंसते हुए उनके पास खड़ी हैं.

You Might Be Interested In

मालती संग मस्ती करती दिखीं प्रियंका

प्रियंका ने एक सेल्फी भी शेयर की. जिसमें मालती उनके गले पर सिर रखे हुई है. मालती कलरफुल कपड़ों में नजर आई और कैमरा की तरफ नहीं देख रही थीं. वहीं, प्रियंका ने लाल और हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और मुस्कुराते हुए फोटो क्लिक की.

निक ने भी साथ किया एंजॉय

इसके बाद की तस्वीर में निक जोनस मालती को गोद में लेकर बीच पर बैठे हैं. दोनों की पीठ कैमरे की तरफ है और वे समुद्र का नजारा देख रहे हैं. निक ग्रे टी-शर्ट और शॉर्ट्स में नजर आए. प्रियंका ने इस फोटो के साथ लिखा, “सबसे कीमती ❤️🥹.” उन्होंने फोटो में निक और मालती दोनों को टैग किया.

दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें

हाल ही में प्रियंका ने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थीं. उन्होंने लिखा था कि इस साल दिवाली का उत्सव प्यार और दिल से भरा था. खास बात यह रही कि उन्होंने इस त्योहार की खूबसूरती उन लोगों के साथ शेयर की जिन्हें यह पहले पता नहीं था. प्रियंका ने अपने फैन्स को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “यह नया साल आप सबके लिए प्यार, खुशी, समृद्धि और सुख लेकर आए.”

राजस्थान में शादी हुई थी शादी

प्रियंका ने निक से 2018 में राजस्थान में शादी की थी. उनकी बेटी मालती का जन्म जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए हुआ था. काम की बात करें तो प्रियंका आखिरी बार एक्शन थ्रिलर हेड्स ऑफ स्टेट में नजर आई थीं और जल्द ही वे वेब सीरीज सिटाडेल के दूसरे सीजन में दिखाई देंगी. इसके बाद वे द ब्लफ़ और एस.एस. राजामौली की फिल्म ग्लोबट्रॉटर में भी नजर आने वाली हैं.

Tags: bollywood newsMalti Marienick jonaspriyanka chopraPriyanka chopra Instagram
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वादिष्ट और हेल्दी ग्रीन कबाब्स, सिर्फ 15 मिनट में तैयार

October 23, 2025

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025
बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार
बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार
बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार
बेबी मालती और निक संग बीच पर क्वालिटी टाइम बिता रहीं प्रियंका, फोटोज पर फैंस ने लुटाया खूब प्यार