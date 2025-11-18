Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान

मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान

हुमन ने 17 नवंबर को भुवनेश्वर के AIIMS में आखिरी सांस ली. अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर हुमन की मौत की पुष्टि की

By: Kavita Rajput | Last Updated: November 18, 2025 8:56:50 AM IST

मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान


Humane Sagar Death: पॉपुलर उड़िया सिंगर हुमन सागर की 36 साल की उम्र में डेथ हो गई है. हुमन ने 17 नवंबर को भुवनेश्वर के AIIMS में आखिरी सांस ली. अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर हुमन की मौत की पुष्टि की और बताया कि वह शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती कराए गए थे. उन्हें निमोनिया था जिसकी वजह से लीवर फेलियर, मल्टीऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम सहित कई अन्य बीमारियां थीं जिसकी वजह से 17 नवंबर की रात 9 बजकर 8 मिनट पर उनकी डेथ हो गई. मेडिकल बुलेटिन में ये भी कहा गया कि हुमन को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम की कई कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जताया शोक

हुमन के निधन की खबर मिलते ही ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, मैं जाने-माने सिंगर हुमन सागर के निधन से बेहद स्तब्ध और दुखी हूं. उनका निधन म्यूजिक और सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है. मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. ओम शांति.

मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान

कौन थे हुमन सागर?

हुमन उड़िया फिओम इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर थे. उनका जन्म 25 नवंबर 1990 को उड़ीसा के तितलागढ़ में हुआ था. हुमन को रियलटी टीवी शो वॉइस ऑफ़ ओडिशा सीजन 2 जीतने के बाद 2012 में पॉपुलैरिटी मिली थी. तकरीबन दस साल के करियर में हुमन ने कई उड़िया फिल्मों और एलबम्स में गाने गाये. इश्क तू ही तू, बेबी, अगस्त्य समेत कई एक से बढ़कर एक गाने गाये. उन्हें ओडिशा का अरिजीत सिंह कहा जाता था.

Tags: home-hero-pos-1Humane SagarHumane Sagar deathHumane Sagar death newsHumane Sagar latest newsodia singer death
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान
मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान
मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान
मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान