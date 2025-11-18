मशहूर सिंगर Humane Sagar का निधन, इतनी कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी ने ली जान

Humane Sagar Death: पॉपुलर उड़िया सिंगर हुमन सागर की 36 साल की उम्र में डेथ हो गई है. हुमन ने 17 नवंबर को भुवनेश्वर के AIIMS में आखिरी सांस ली. अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर हुमन की मौत की पुष्टि की और बताया कि वह शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती कराए गए थे. उन्हें निमोनिया था जिसकी वजह से लीवर फेलियर, मल्टीऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम सहित कई अन्य बीमारियां थीं जिसकी वजह से 17 नवंबर की रात 9 बजकर 8 मिनट पर उनकी डेथ हो गई. मेडिकल बुलेटिन में ये भी कहा गया कि हुमन को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम की कई कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जताया शोक

हुमन के निधन की खबर मिलते ही ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, मैं जाने-माने सिंगर हुमन सागर के निधन से बेहद स्तब्ध और दुखी हूं. उनका निधन म्यूजिक और सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है. मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. ओम शांति.

कौन थे हुमन सागर?

हुमन उड़िया फिओम इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर थे. उनका जन्म 25 नवंबर 1990 को उड़ीसा के तितलागढ़ में हुआ था. हुमन को रियलटी टीवी शो वॉइस ऑफ़ ओडिशा सीजन 2 जीतने के बाद 2012 में पॉपुलैरिटी मिली थी. तकरीबन दस साल के करियर में हुमन ने कई उड़िया फिल्मों और एलबम्स में गाने गाये. इश्क तू ही तू, बेबी, अगस्त्य समेत कई एक से बढ़कर एक गाने गाये. उन्हें ओडिशा का अरिजीत सिंह कहा जाता था.