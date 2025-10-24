Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!

Piyush Mishra Biography: दिल्ली के एनएसडी (नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) से पास आउट हुए पीयूष मिश्रा ने अपनी कला और मेहनत के दम पर मुंबई की मायानगरी में अपने लिए खास मुकाम बनाया. आज वे इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में शुमार हैं और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. खास बात यह है कि पीयूष मिश्रा ने अपनी किताब “तुम्हारी औकात क्या है” में अपनी जिंदगी के कई पहलुओं और इंडस्ट्री के किस्सों का जिक्र किया है.

एक ऐसा ही किस्सा उन्होंने कई इंटरव्यू में शेयर किया है, जो कम लोग जानते हैं. यह कहानी सीधे जुड़ी है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से. जी हां, वह फिल्म जिसने सलमान खान को असली स्टार बनाया, ‘मैंने प्यार किया’, उसमें मुख्य भूमिका पीयूष मिश्रा को ऑफर की गई थी.

जब सूरज बड़जात्या से मिले पीयूष मिश्रा

पीयूष ने बताया कि जब वे डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के चैम्बर में गए, तो वहां एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे. उनका परिचय कराया गया और बताया गया कि वे एक फिल्म बना रहे हैं- ‘मैंने प्यार किया’. फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर भाग्यश्री फाइनल हो चुकी थीं और अब उन्हें एक्टर की तलाश थी.

पीयूष मिश्रा अभिनय में थे माहिर

लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि पीयूष मिश्रा ने उस फिल्म के लिए हां नहीं बोला. उन्होंने खुद भी बाद में नहीं समझ पाए कि आखिर क्यों उन्होंने इस सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया. उस समय वे काफी हैंडसम और अभिनय में माहिर थे.

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही

राजश्री बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. ‘मैंने प्यार किया’ ने न केवल सलमान खान को पहचान दिलाई बल्कि उन्हें सुपरस्टार की ऊँचाइयों तक पहुँचाया. वहीं, पीयूष मिश्रा आज भी इस बात का ख्याल करते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत थी कि उन्होंने फिल्म नहीं ली. हालांकि उन्होंने फिल्म नहीं की, लेकिन उनकी मेहनत और कला ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दी. आज पीयूष मिश्रा न केवल अभिनेता बल्कि गीतकार, लेखक और थिएटर कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं.