Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!

Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!

Piyush Mishra Career: दिल्ली के NSD से पास आउट पीयूष मिश्रा ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. जानिए कैसे उन्होंने ‘मैंने प्यार किया’ फिल्म का ऑफर ठुकराया जिसने सलमान को सुपरस्टार बनाया.

By: Shraddha Pandey | Published: October 24, 2025 7:08:08 PM IST

Piyush Mishra and Salman Khan
Piyush Mishra and Salman Khan

Piyush Mishra Biography: दिल्ली के एनएसडी (नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) से पास आउट हुए पीयूष मिश्रा ने अपनी कला और मेहनत के दम पर मुंबई की मायानगरी में अपने लिए खास मुकाम बनाया. आज वे इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में शुमार हैं और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. खास बात यह है कि पीयूष मिश्रा ने अपनी किताब “तुम्हारी औकात क्या है” में अपनी जिंदगी के कई पहलुओं और इंडस्ट्री के किस्सों का जिक्र किया है.

एक ऐसा ही किस्सा उन्होंने कई इंटरव्यू में शेयर किया है, जो कम लोग जानते हैं. यह कहानी सीधे जुड़ी है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से. जी हां, वह फिल्म जिसने सलमान खान को असली स्टार बनाया, ‘मैंने प्यार किया’, उसमें मुख्य भूमिका पीयूष मिश्रा को ऑफर की गई थी.

जब सूरज बड़जात्या से मिले पीयूष मिश्रा

You Might Be Interested In

पीयूष ने बताया कि जब वे डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के चैम्बर में गए, तो वहां एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे. उनका परिचय कराया गया और बताया गया कि वे एक फिल्म बना रहे हैं- ‘मैंने प्यार किया’. फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर भाग्यश्री फाइनल हो चुकी थीं और अब उन्हें एक्टर की तलाश थी.

पीयूष मिश्रा अभिनय में थे माहिर

लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि पीयूष मिश्रा ने उस फिल्म के लिए हां नहीं बोला. उन्होंने खुद भी बाद में नहीं समझ पाए कि आखिर क्यों उन्होंने इस सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया. उस समय वे काफी हैंडसम और अभिनय में माहिर थे.

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही

राजश्री बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. ‘मैंने प्यार किया’ ने न केवल सलमान खान को पहचान दिलाई बल्कि उन्हें सुपरस्टार की ऊँचाइयों तक पहुँचाया. वहीं, पीयूष मिश्रा आज भी इस बात का ख्याल करते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत थी कि उन्होंने फिल्म नहीं ली. हालांकि उन्होंने फिल्म नहीं की, लेकिन उनकी मेहनत और कला ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दी. आज पीयूष मिश्रा न केवल अभिनेता बल्कि गीतकार, लेखक और थिएटर कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं.

Tags: bollywood newsNSDPiyush Mishrasalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025

दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध...

October 24, 2025

डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर...

October 24, 2025
Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!
Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!
Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!
Piyush Mishra On Salman Khan: पीयूष मिश्रा ने अगर ‘मैंने प्यार किया’ नहीं ठुकराई होती, तो आज सलमान खान सुपरस्टार ना होते!