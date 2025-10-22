Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Parineeti Chopra Birthday: परिणीति के जन्मदिन पर पति राघव चड्ढा ने लुटाया खूब प्यार, शेयर की बेबी बंप फोटोशूट की क्यूट तस्वीरें

Parineeti Chopra Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक प्यारे से बेटे की मां बनने के बाद पहली बार अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस के पति राघव चड्ढा ने उन्हें बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामना दी है और उन अपना प्यार लुटाते हुए प्रेगनेंसी के दौरान की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

Published: October 22, 2025

Parineeti Chopra Birthday: आज 22 अक्टूबर के दिन परिणीति चोपड़ा अपना जन्मदिन मना रही हैं. पहली बार एक बेटे की मां बनने के बाद एक्ट्रेस का ये पहला बर्थडे हैं. ऐसे में परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने उन्हें बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामना दी है और उन पर अपना खूब प्यार लुटाया है. राघव चड्ढा ने परिणीति के प्रेगनेंसी के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की है और उन्हें बेहद अनोखें अंदाज में विश किया है.

राघव चड्ढा ने शेयर की पत्नी परिणीति चोपड़ा की अंदेखी तस्वीरें

दरअसल, राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर परिणीति चोपड़ा के प्रेगनेंसी के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की है. पहली तस्वीर में एक्ट्रेस ऑरेंज कलर का बेहद खूबसूरत सूट पहने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं और राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के बेबी बंप पर किस (kiss) करते नजर आ रहे हैं. बकी की तीन तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा वाइट कलर की लॉन्ग टी शर्ट और ब्लू जींस पहने और राघव वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने प्रेगनेंसी टाइम एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. 

राघव चड्ढा ने अनोखें अंदाज में किया परिणीति चोपड़ा को विश

शेयर की गई तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं.  कुछ तस्वीरों में राघव चड्ढा परिणीति के बेबी बंप पर हाथ रखकर पोज दे रहे हैं, तो तस्वीरों में वो अपनी पत्नी के परिणीति के साथ मस्ती करते नजर दिख रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा के लिए खास नोट भी लिखा हैं. तस्वीर शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने लिखा- ‘शहर की सबसे न्यू और सबसे बेस्टेस्ट मॉमी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. गर्लफ्रेंड से लेकर पत्नी और फिर हमारे नन्हे बेटे की मां बनने तक का ये सफर कितना अद्भुत रहा है.’

19 अक्टूबर के दिन खूबसूरत बेटे के पेरेंट्स बने राघव-परिणीति

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 19 अक्टूबर 2025 में एक बेहद खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, इस बात की जानकारी खुद कपल ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की है. इस खुशखबरी को शेयर करते हुए परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने लिखा था कि आखिरकार वो आ गया है! हमारा प्यारा बेटा. हमें पहले की जिंदगी याद नहीं! बाहें भरी हुई हैं, हमारे दिल और भी भरे हुए हैं. पहले हम एक-दूसरे के साथ थे,  लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है.’

