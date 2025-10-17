The Taj Story Trailer: ‘ताजमहल का DNA टेस्ट कराओ’, परेश रावल के डायलॉग से भड़का विवाद

The Taj Story Controversy: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) की अपकमिंग फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ (The Taj Story) का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहस का दौर फिर शुरू हो गया है. निर्देशक तुषार अमरीश गोयल की इस फिल्म में परेश रावल के साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

ट्रेलर की शुरुआत में परेश रावल को ताजमहल का गाइड बने दिखाया गया है, जो एक ऐसा सवाल उठाते हैं जिससे पूरी कहानी विवादों में घिर जाती है. परेश कहते नजर आते हैं- “दुनिया में ऐसा कोई मकबरा देखा है जिसके ऊपर गुंबद और गुंबद पर कलश हो?” इस डायलॉग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इसके बाद उनका एक और डायलॉग जो शाहजहां को लेकर था, वो खूब वायरल हो रहा है- “हां, उनका काम तो तुड़वाने का था.”

परेश रावल का किरदार चर्चा में

फिल्म में परेश रावल का किरदार ‘विष्णुदास गाइड’ नाम का है, जो ताजमहल से जुड़ी ऐतिहासिक सच्चाइयों पर सवाल उठाता है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि विष्णुदास यह दावा करता है कि ताजमहल किसी समय मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदला गया. इसके चलते वह खुद शाहजहां पर केस करने की बात करता है. यह सीन फिल्म का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया है.

परेश कहते हैं, “जज साहब, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम नहीं है.” इसके बाद वकील जवाब देते हैं, “इन्होंने तो पहले ही ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया है.” यही बातचीत फिल्म के मुख्य विवाद को जन्म देती है.

‘भारत की रग-रग में सनातन’

ट्रेलर के अंत में परेश रावल कहते हैं, “सदियों से भारत की सभ्यता को मिटाने की कोशिश हुई, पर कोई कामयाब नहीं हुआ क्योंकि भारत की रग-रग में सनातन है.” हालांकि, जहां कुछ लोग इस फिल्म को साहसिक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी बता रहे हैं. वहीं कई लोगों का कहना है कि यह फिल्म धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर सकती है. रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस छिड़ चुकी है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि ‘द ताज स्टोरी’ बॉक्स ऑफिस पर क्या असर छोड़ती है.