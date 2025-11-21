Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय

₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय

ऑरी को पुलिस ने 252 करोड़ के ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं.

By: Kavita Rajput | Published: November 21, 2025 7:57:14 AM IST

₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय


ओरहान अवत्रामणि उर्फ़ ऑरी (Orry) को मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने हाल ही में समन भेजकर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. ऑरी को 20 नवंबर को मुंबई के पुलिस के घाटकोपर ऑफिस में पेश होना था लेकिन वह वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने पुलिस से अपने वकील को भेजकर 25 नवंबर तक का समय मांग लिया. 

क्यों एंटी नारकोटिक्स सेल के निशाने पर हैं ऑरी?

दरअसल, हाल ही में दुबई से डिपोर्ट होकर इंडिया लाए गए ड्रग स्मगलर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने खुलासा किया था कि दुबई और मुंबई में होने वाली अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम की हाई प्रोफाइल पार्टीज में कई सेलेब्स शामिल होते हैं. इनमें शेख ने ऑरी के अलावा नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, फिल्ममेकर अब्बास मस्तान और एनसीपी लीडर जीशान सिद्दीकी का नाम लिया था. इसी वजह से पुलिस ने ऑरी को समन भेजा था. 

बता दें कि मार्च 2024 में पुलिस ने 252 करोड़ की ड्रग्स सांगली, महाराष्ट्र में पकड़ी थी जिसमें सुहैल शेख को दुबई से गिरफ्तार कर इसी साल अक्टूबर में मुंबई लाया गया था. शेख ने कबूला था कि वो पूरे इंडिया और दुबई में रेव पार्टीज ऑर्गनाइज करता है जिसमें कई बड़े सेलेब्स शामिल होते हैं जिनमें एक नाम ऑरी का भी है. 

कौन हैं ऑरी?

ऑरी सोशल मीडिया पर्सनालिटी और सोशलाइट है जिसका टॉप सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना है. ऑरी की जान्हवी कपूर, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, ख़ुशी कपूर, न्यासा देवगन समेत कई सेलेब्स से अच्छी दोस्ती है. कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में ऑरी को बॉलीवुड सेलेब्स के साथ पोज करते हुए देखा गया है.

Tags: Orhan AwatramaniOrryorry controversyorry drugs caseOrry in parties
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय
₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय
₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय
₹252 करोड़ के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry, 25 नवंबर तक का मांगा समय