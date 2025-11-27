Home > देश > क्या PM Modi और पहलगाम अटैक पर बोलकर फरार हुईं लोक गायिका Neha Singh Rathore? चप्पा-चप्पा खोज रही पुलिस

Neha Singh Rathore News: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को लखनऊ और वाराणसी की पुलिस ढूंढ रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर फरार हो गई हैं, जिसपर लोक गायिका ने अपना जवाब दिया है और कहा है कि वह फरार नहीं हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 27, 2025 12:51:03 PM IST

Neha Singh Rathore Controversy:  लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ऐसे तो अपने विवादस्पद गीतों की वजह से अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. लेकिन, इन दिनों लोक गायिका एक नए विवाद में फंस गई हैं जिसकी वजह से पुलिस उन्हें चप्पा-चप्पा खोज रही है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर फरार हो गई हैं, लेकिन लोक गायिका ने इन अफवाहों और पुलिस की तरफ से नोटिस दिए जाने पर अपना रिएक्शन दिया है. नेहा सिंह राठौर ने ऐसा दावा किया है कि उन्हें न तो हजरतगंज थाने और न ही लंका थाने की तरफ से अबतक कोई नोटिस नहीं मिला है. लोकगायिका का यह भी कहना है कि यह सभी बातें झूठ हैं और उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. 

नेहा सिंह राठौर ने आरोपों पर क्या कहा है?

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ANI से बातचीत की है और कहा है, वह कोई गाना नहीं था. वह पहलगाम आतंकवादी घटना के संबंध में एक स्टेटमेंट था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करके सवाल पूछा था कि इतने सारे सैलानियों के लिए सुरक्षा व्यव्स्था क्यों नहीं की गई थी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. बस यही सवाल मैंने पूछा था.  

फरार होने के आरोपों पर नेहा सिंह ने कहा, जगह-जगह मेरे खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं और एफआईआर दर्ज हैं. तो वही मामला था जिसे लेकर लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं फरार हूं. बता दूं मैं बिल्कुल फरार नहीं हूं, मैं यहीं लखनऊ में हूं. इतना ही नहीं, लोक गायिका ने साथ ही कहा, मुझे पुलिस की तरफ से कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है. रही बात दरवाजे पर नोटिस लगाने की तो आप कैमरा खोलिए और घर पर चलिए. देखिए कोई नोटिस चस्पा है या नहीं, यह सब बात झूठ है. 

क्या है नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा था?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी. नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम अटैक के बाद एक गाना गाया था, जिसके बोल थे- चौकीदरवा कायर बा…बेटियां किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा…जाने कौना सड़क पर कइले इ सीजफायर बा, इंडिया-पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा. इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने एक्स अकाउंट पर कई विवादित पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही थीं और सरकार पर निशाना भी साधा था.

