Miss Universe 2025: कब और कहां देखें मिस यूनिवर्स 2025 का फाइनल? कितना मिलता है प्राइज? यह भी जान लें यहां

Miss Universe 2025 Thailand: 74th Miss Universe 2025 Finale: थाईलैंड के बैंकॉक में 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट का फाइनल शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को होगा. विजेता भी इसी दिन घोषित किया जाएगा.

By: JP Yadav | Last Updated: November 20, 2025 8:11:48 PM IST

Miss Universe 2025 manika vishwakarma: मिस यूनिवर्स 2025 (Miss Universe 2025) प्रतियोगिता का आयोजन थाइलैंड में हो रहा है. काफी समय से जारी इस प्रतियोगिता का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को घोषित किया जाएगा. भारत की ओर से राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं. 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मनिका थाईलैंड में चल रही इस अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर भारत की शान बढ़ा रही हैं.  

कितने देश ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में भाग? 

इस वर्ष थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन हो रहा है. दुनियाभर के देशों से 130 सुंदरियां इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं. भारत की ओर से खूबसूरत मनिका विश्वकर्मा फाइनल में जगह बना चुकी हैं. ऐसे में अब करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें राजस्थान की रहने वालीं मनिका विश्वकर्मा से बढ़ गई हैं. अगर मनिका 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतती हैं तो वो भारत की चौथी सुंदरी होंगी. इससे पहले साल 2021 में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था. इससे पहले लारा दत्ता और सुष्मिता सेन भी यह टाइटल जीत चुकी हैं. 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं. इससे भी पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था. इसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था.

कब होगा फाइनल राउंड? 

प्रतियोगिता के शेड्यूल के मुताबिक, मिस यूनिवर्स 2025 ऑर्गनाइजेशन की अगुवाई में इसका आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है. शेड्यूल के मुताबिक, 74वें ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड शुक्रवार ( 21 नंवबर,2025) को आयोजित किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, थाईलैंड के समय के हिसाब से सुबह 8 बजे इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल (पाकक्रीत, ननताबुरी) में फाइनल राउंड आयोजित होगा.  

कब और कहां देख सकेंगे मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता?

पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक, भारत में इस लाइव शो का कवरेज शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा. 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड आप कई जगहों पर देख सकते हैं. सबसे आसान है यूट्यूब पर देखना. मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप इसे फ्री में देख सकेंगे. फाइनल राउंड लोग चाहें तो मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (https://www.youtube.com/missuniverse) पर लाइव देखने सकते हैं वह भी फ्री.

जानिये मनिका विश्वकर्मा का फाइनल तक का सफर

  1. मिस यूनिवर्स 2025 भारत की ओर से भाग ले रहीं मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की रहने वाली हैं.
  2. मनिका ने 18 अगस्त, 2025 को यह टाइटल जयपुर में जीता था. 
  3. राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मी मनिका की शुरुआती पढ़ाई वहीं हुई हैं.
  4. फिलहाल मनिका दिल्ली में रहती हैंं.
  5.  वह दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं.
  6. मनिका ने क्लासिकल डांस सीखा है. 
  7. वह खाली समय में पेंटिंग बनाना पसंद करती हैं.

क्या मिलता है विजेता को

मिस यूनिवर्स विजेता को (\$250,000\) (लगभग ₹2.1 करोड़) नकद पुरस्कार मिलता है. इसके साथ ही एक वर्ष के लिए मिस यूनिवर्स का ताज (18 कैरेट सोने और 1,770 हीरों से जड़ा) मिलती है.  इसके अलावा कपड़े और यात्रा खर्च भी दिया जाता है. साथ में एक सहायक भी दिया जाता है, जिस खर्च आयोजक उठाते हैं. 

