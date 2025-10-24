Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शादी के बाद पलटी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की किस्मत, एक फिल्म की, अब 50 हजार करोड़ की मालकिन

हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस गायत्री जोशी (Gayatri Joshi) की जिन्होंने 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'स्वदेस' में शाहरुख़ खान के साथ काम किया था.

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 12:37:35 PM IST

बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए कई एक्ट्रेसेस आती हैं और फिर इक्का-दुक्का फिल्में करने के बाद शादी करके अपना घर बसा लेती हैं. शादी करने के बाद ये एक्ट्रेसेस अपना फ़िल्मी करियर छोड़ देती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करने लगती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) जैसे सुपरस्टार के अपोजिट किया लेकिन फिल्म रिलीज होने के एक साल के भीतर ही इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहकर शादी करके अपना घर बसा लिया. 

अरबपति बिजनेसमैन से शादी के बाद छोड़ दी फिल्में 
हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस गायत्री जोशी (Gayatri Joshi) की जिन्होंने 2004 में रिलीज हुई फिल्म ‘स्वदेस’ में शाहरुख़ खान के साथ काम किया था. इस फिल्म में शाहरुख़ के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी. उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहा गया था लेकिन 2005 में गायत्री ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर मशहूर बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी कर ली और फिल्मों को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

विकास करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति हैं. उनका नाम इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैनों की लिस्ट में शुमार किया जाता है. विकास ओबेरॉय रियलटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. 2024 में जारी हुई फ़ोर्ब्स की इंडिया के 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में विकास का नाम 50वें नंबर पर था. उनकी नेटवर्थ करीब 50 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी. इस तरह विकास से शादी करने के बाद गायत्री बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस बन गई हैं. 

400 करोड़ के घर में रहती हैं गायत्री
गायत्री की बात करें तो वह विकास के साथ मुम्बई में 400 करोड़ के लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं. यह अपार्टमेंट 16000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है जिसमें पांच बेडरूम, सात बाथरूम और मुंबई की स्काइलाइन का बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है. गायत्री अब फिल्मों में काम नहीं करती हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलेब्स उनके दोस्त हैं जिनमें सोनाली बेंद्रे, सुजैन खान का नाम शामिल है. वह कई बार बॉलीवुड पार्टीज में भी स्पॉट होती हैं.  

