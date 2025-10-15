51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

51 साल की मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को आज भी फैन्स उनके बेहतरीन डांसिंग मूव्स के लिए जानते हैं. मलाइका के चर्चित डांसिंग नम्बर्स की बात की जाए तो इसमें छैयां छैयां, गुड नाल इश्क मीठा, मुन्नी बदनाम हुई आदि आते हैं. वहीं, हाल के दिनों में मलाइका ‘पाइजन बेबी’ सॉंग के चलते चर्चाओं में हैं. बहरहाल, आज हम आपको मलाइका के एक सच्चे क्रिटिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे अरहान खान (Arhaan Khan) ही हैं. जी हां, मलाइका ने ये बात खुद मुंबई में हुए एक लॉन्च इवेंट में कही हैं.



मलाइका ने बेटे को बताया एक बेहतरीन डांसर

‘पॉइजन बेबी’ सॉंग के लॉन्च इवेंट पर पहुंचीं मलाइका ने कहा कि उन्हें इस बात की ख़ुशी है कि अरहान बेहद शानदार डांस करते हैं. मलाइका कहती हैं कि बेटे के अंदर उनके डांसिंग जींस हैं जिसकी वजह से वो इतना शानदार डांस कर पाता है. आपको बता दें कि अरहान, मलाइका और अरबाज़ खान के बेटे हैं. मलाइका और अरबाज़ अब तलाक ले चुके हैं और अलग रहते हैं. वहीं, अरहान की कस्टडी मलाइका के पास ही है.

मलाइका ने अरहान को बताया उनका सच्चा क्रिटिक

मलाइका ने आगे कहा कि अरहान अक्सर नए-नए डांसिंग स्टेप्स सीखता रहता है. इसके बाद वो मुझसे कहता है कि मैं भी इन स्टेप्स को उसके साथ प्रैक्टिस करूं. मलाइका कहती हैं कि बेटे अरहान को उनका डांस अच्छा लगता है लेकिन वो अपना फीडबैक भी देने से पीछे नहीं हटता. मलाइका के अनुसार, ‘अरहान पहले कहता है कि कमऑन मॉम इसपर साथ में डांस करते हैं इसके बाद वो मेरा ये कहकर मजाक उड़ाता है कि आप ऐसे डांस नहीं कर सकतीं’. आपको बता दें कि मलाइका और अरबाज की शादी साल 1998 में हुई थी. वहीं, साल 2017 में शादी के 19 साल बाद इनका तलाक हो गया था.