Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

मलाइका अरोड़ा ने बताया कि उनका सच्चा क्रिटिक कोई और नहीं, बल्कि बेटा अरहान खान है. जानिए क्या कहा एक्ट्रेस ने...

By: Kavita Rajput | Published: October 15, 2025 4:44:47 PM IST

51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

51 साल की मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को आज भी फैन्स उनके बेहतरीन डांसिंग मूव्स के लिए जानते हैं. मलाइका के चर्चित डांसिंग नम्बर्स की बात की जाए तो इसमें छैयां छैयां, गुड नाल इश्क मीठा, मुन्नी बदनाम हुई आदि आते हैं. वहीं, हाल के दिनों में मलाइका ‘पाइजन बेबी’ सॉंग के चलते चर्चाओं में हैं. बहरहाल, आज हम आपको मलाइका के एक सच्चे क्रिटिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे अरहान खान (Arhaan Khan) ही हैं. जी हां, मलाइका ने ये बात खुद मुंबई में हुए एक लॉन्च इवेंट में कही हैं. 

51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…
मलाइका ने बेटे को बताया एक बेहतरीन डांसर

‘पॉइजन बेबी’ सॉंग के लॉन्च इवेंट पर पहुंचीं मलाइका ने कहा कि उन्हें इस बात की ख़ुशी है कि अरहान बेहद शानदार डांस करते हैं. मलाइका कहती हैं कि बेटे के अंदर उनके डांसिंग जींस हैं जिसकी वजह से वो इतना शानदार डांस कर पाता है. आपको बता दें कि अरहान, मलाइका और अरबाज़ खान के बेटे हैं. मलाइका और अरबाज़ अब तलाक ले चुके हैं और अलग रहते हैं. वहीं, अरहान की कस्टडी मलाइका के पास ही है. 

51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

मलाइका ने अरहान को बताया उनका सच्चा क्रिटिक

मलाइका ने आगे कहा कि अरहान अक्सर नए-नए डांसिंग स्टेप्स सीखता रहता है. इसके बाद वो मुझसे कहता है कि मैं भी इन स्टेप्स को उसके साथ प्रैक्टिस करूं. मलाइका कहती हैं कि बेटे अरहान को उनका डांस अच्छा लगता है लेकिन वो अपना फीडबैक भी देने से पीछे नहीं हटता. मलाइका के अनुसार, ‘अरहान पहले कहता है कि कमऑन मॉम इसपर साथ में डांस करते हैं इसके बाद वो मेरा ये कहकर मजाक उड़ाता है कि आप ऐसे डांस नहीं कर सकतीं’.  आपको बता दें कि मलाइका और अरबाज की शादी साल 1998 में हुई थी. वहीं, साल 2017 में शादी के 19 साल बाद इनका तलाक हो गया था.

Tags: malaika aroramalaika arora arhaan khanMalaika Arora danceMalaika Arora dance songsmalaika arora son
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…
51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…
51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…
51 की मलाइका अरोड़ा का डांस देख भड़का बेटा, बोला-आप ऐसा नहीं कर सकतीं…