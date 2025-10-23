52 साल की हुईं Malaika Arora, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने कह दी ऐसी बात

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहीं हैं. इस मौके पर फैन्स से लेकर एक्ट्रेस के सभी शुभचिंतक उन्हें मैसेजेस भेज रहे हैं. हालांकि, मलाइका के इस बर्थडे को ख़ास बनाया है उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने जिन्होंने मलाइका को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. क्या लिखा है इस पोस्ट में आइये जानते हैं…

अर्जुन ने कहा, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो मलाइका

अर्जुन कपूर ने इन्स्टाग्राम पर किए पोस्ट में मलाइका की पैरिस ट्रिप की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- जन्मदिन मुबारक हो, मलाइका; हमेशा आगे बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहो…’. आपको बता दें कि साल 2024 में मलाइका और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया था. हालांकि, यह दोनों आज भी एक दूसरे के संपर्क में हैं. पिछले साल सितंबर में जब मलाइका के पिता का निधन हो गया था तब अर्जुन वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक्ट्रेस को सहारा दिया था.

2018 से थे सीरियस रिलेशन में लेकिन बात नहीं बन पाई

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मलाइका और अर्जुन कपूर साल 2018 से सीरियस रिलेशन में थे. मलाइका की शादी अरबाज खान से हुई थी लेकिन दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई थी. इस बीच मलाइका और अर्जुन के बीच नजदीकियां बढ़ीं, दोनों को अक्सर साथ-साथ देखा जाता था. तब ये कयास भी लगाए जाते थे कि इनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि दोनों के बीच बड़ा गैप है. मलाइका उम्र में अर्जुन से बड़ी हैं. हालांकि, अर्जुन-मलाइका ने हमेशा से इन कयासों को हवाहवाई बताया था लेकिन 2024 आते तक ये सच हुए और इनके रास्ते जुदा हो गए.