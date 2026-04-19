Mahavatar parshuram teaser: ‘महावतार परशुराम’ का टीजर रिलीज, खून से सना फरसा लिए दिखा रौद्र रूप

Mahavatar parshuram teaser: भारतीय सिनेमा में एक बार फिर बड़ा धमाका होने जा रहा है. ‘KGF’ और ‘कांतारा’ जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली होम्बले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के मौके पर अपनी महत्वाकांक्षी एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार परशुराम’ का पहला पोस्टर और टीजर रिलीज कर दिया है. इस ऐलान के साथ ही ‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स’ को लेकर फैंस का उत्साह और भी बढ़ गया है.

परशुराम जयंती पर पोस्टर-टीजर ने मचाया तहलका

रविवार को परशुराम जयंती के खास मौके पर होम्बले फिल्म्स ने ‘महावतार परशुराम’ का पहला पोस्टर और टीजर जारी किया. रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया. इस फिल्म को ‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स’ का अहम हिस्सा बताया जा रहा है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं को नए और भव्य रूप में पेश करेगा.

परशुराम का रौद्र रूप