उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

Kishore Kumar Life Facts: लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार (Kishore Kumar) की प्राइवेट लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में रही थी. उन्होंने चार शादियां की थीं जिनमें से चौथी शादी एक्ट्रेस लीना चंदावरकर (Leena Chandavarkar) से हुई थी. एक इंटरव्यू में लीना ने किशोर कुमार से शादी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्हें उनसे डर लगता था क्योंकि वह बेहद अजीबोगरीब व्यवहार करते थे.

जानवरों जैसा चेहरा बनाते थे किशोर कुमार

लीना ने कहा, उन्हें ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उन्हें पागल कहे. उनका व्यवहार बदलता रहता था. कभी वह बेहद सीरियस हो जाते थे तो कभी बेहद बचकाना व्यव्हार करते थे और आप उनसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा बिलकुल नहीं करते थे. एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनके बारे में कोई अफवाहें सुनी हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे उन्हें हर्ट हो. मैं रूम में अकेली थी. मैं अपनी फिल्म प्यार अजनबी है के लिए मेकअप कर रही थी तो मैंने उन्हें कोई भी अफवाह के बारे में बताने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने ऐसा जानवर जैसा मुंह बनाया जो मैं बनाकर बता भी नहीं सकती. वो बेहद डरावना था. मुझे उस दिन लगा कि वो पागल हो गए हैं. लीना ने आगे कहा, मैंने उनके बारे में ऐसी बातें सुन रखी थीं तो मैं बेहद डर गई और अपने हेयरड्रेसर की तरफ देखने लगी. फिर मैंने किशोर दा को कहा कि हां मैंने आपके बारे में अफवाहें सुनी हैं, ये सुनकर वो जोर से हँसे और बोले कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा?

बेहद इनसिक्योर थी: लीना

लीना ने ये भी कहा कि किशोर कुमार की चौथी पत्नी होने के नाते वो बेहद इनसिक्योर थीं क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि वह कहीं किसी अन्य महिला के लिए उन्हें न छोड़ दें. लीना ने कहा,मुझे हमेशा लगता था कि मेरे बाद कहीं ये पांचवी बीवी न ले आयें तो जब वो घर से बाहर जाते थे तो मैं बेहद डर जाती थी. बता दें कि 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का 58 साल में निधन हो गया था.