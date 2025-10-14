Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

मशहूर दिवंगत प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार हमेशा अपनी अतरंगी पर्सनालिटी की वजह से सुर्ख़ियों में रहे. उनकी चौथी पत्नी लीना चंदावरकर ने उनसे जुड़े कुछ राज़ खोले हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 14, 2025 8:32:18 AM IST

उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

Kishore Kumar Life Facts: लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार (Kishore Kumar)  की प्राइवेट लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में रही थी. उन्होंने चार शादियां की थीं जिनमें से चौथी शादी एक्ट्रेस लीना चंदावरकर (Leena Chandavarkar) से हुई थी. एक इंटरव्यू में लीना ने किशोर कुमार से शादी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्हें उनसे डर लगता था क्योंकि वह बेहद अजीबोगरीब व्यवहार करते थे. 

उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

जानवरों जैसा चेहरा बनाते थे किशोर कुमार 
लीना ने कहा, उन्हें ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उन्हें पागल कहे. उनका व्यवहार बदलता रहता था. कभी वह बेहद सीरियस हो जाते थे तो कभी बेहद बचकाना व्यव्हार करते थे और आप उनसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा बिलकुल नहीं करते थे. एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनके बारे में कोई अफवाहें सुनी हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे उन्हें हर्ट हो. मैं रूम में अकेली थी. मैं अपनी फिल्म प्यार अजनबी है के लिए मेकअप कर रही थी तो मैंने उन्हें कोई भी अफवाह के बारे में बताने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने ऐसा जानवर जैसा मुंह बनाया जो मैं बनाकर बता भी नहीं सकती. वो बेहद डरावना था. मुझे उस दिन लगा कि वो पागल हो गए हैं. लीना ने आगे कहा, मैंने उनके बारे में ऐसी बातें सुन रखी थीं तो मैं बेहद डर गई और अपने हेयरड्रेसर की तरफ देखने लगी. फिर मैंने किशोर दा को कहा कि हां मैंने आपके बारे में अफवाहें सुनी हैं, ये सुनकर वो जोर से हँसे और बोले कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा?

उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

बेहद इनसिक्योर थी: लीना 
लीना ने ये भी कहा कि किशोर कुमार की चौथी पत्नी होने के नाते वो बेहद इनसिक्योर थीं क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि वह कहीं किसी अन्य महिला के लिए उन्हें न छोड़ दें. लीना ने कहा,मुझे हमेशा लगता था कि मेरे बाद कहीं ये पांचवी बीवी न ले आयें तो जब वो घर से बाहर जाते थे तो मैं बेहद डर जाती थी. बता दें कि 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का 58 साल में निधन हो गया था.  

Tags: kishore kumarkishore kumar factsLeena Chandavarkar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे
उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे
उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे
उनसे डर लगता था, वो जानवर जैसे…किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने किए इतने चौंकाने वाले खुलासे