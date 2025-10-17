Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब सीन के दौरान खिसक गई ड्रेस और न्यूड हो गई एक्ट्रेस, डायरेक्टर से की शॉट हटाने की मिन्नतें लेकिन…

90 के दशक में किमी काटकर का नाम सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता था. एक बार फिल्म में बोल्ड सीन देते वक्त वह मुसीबत में पड़ गई थीं. जानिए आखिर क्या हुआ था?

By: Kavita Rajput | Published: October 17, 2025 10:52:12 AM IST

Kimi Katkar Bold Scene Controversy: 90 के दशक ने बॉलीवुड को कई नामचीन एक्ट्रेस दी थीं. इन्हीं में एक थीं किमी काटकर (Kimi Katkar). मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किमी ने लगभग 50 से अधिक फिल्मों में काम किया था उन्हें आज भी लोग फिल्म ‘हम’ के फेमस सॉंग ‘जुम्मा-चुम्मा’ के लिए याद करते हैं. इस फिल्म की रिलीज के बाद ही उनका नाम जुम्मा चुम्मा गर्ल पड़ गया था. हालांकि, इससे पहले ही वो बॉलीवुड में एक न्यूड सीन देकर तहलका मचा चुकी थीं. ये फिल्म थी ‘एडवेंचर्स ऑफ टार्जन’. साल 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म में किमी के अपोजिट हेमंत बिरजे नाम के एक्टर नजर आए थे. इस फिल्म में किमी ने जमकर एक्सपोज किया था.

न्यूड सीन पर जमकर मचा था हंगामा 
फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में किमी ने ऐसे कई सीन दिए थे जिसे देख दर्शकों की धडकनें बढ़ गई थीं. बताते हैं कि किसी उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधीं थीं जिसके चलते वे डायरेक्टर को ना नहीं कह पाई थीं और ना चाहते हुए भी उन्हें बेहद छोटे और बदन दिखाऊ कपड़े पहनना पड़े थे. फिल्म में एक सीन था जिसमें किमी को लगभग ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर पूल में उतरना था. इस सीन के दौरान किमी ऑन कैमरा लगभग न्यूड कैप्चर हो गई थीं क्योंकि उनकी ड्रेस खिसक गई थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीन को फिल्म से हटाने के लिए किमी ने फिल्म के डायरेक्टर रहे बब्बर सुभाष से खूब मिन्नतें की थीं लेकिन वे नहीं माने और इस सीन के साथ ही फिल्म को रिलीज कर दिया गया था. 

अब कहां है किमी काटकर? 
साल 1992 में किमी ने फेमस फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी के बाद किमी के घर बेटे का जन्म हुआ लेकिन उसकी बीमारी के इलाज के लिए एक्ट्रेस लगभग पांच सालों तक विदेश में रही थीं जिसके बाद वे भारत वापस आईं और अब अपने परिवार के साथ गोवा में रहती हैं.

Tags: Kimi KatkarKimi Katkar Bold sceneKimi Katkar Bold Scene ControversyKimi Katkar Nude Scene
