कैटरीना-विक्की ने अपने बेटे का नाम रखा ‘विहान’, यहां जानें- क्या है इसका मतलब और URI से कनेक्शन?

Katrina Kaif Baby Boy Name: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने न्यूबॉर्न बेटे के नाम की घोषणा की है. कैटरीना और विक्की ने एक जॉइंट पोस्ट में बताया कि उनके बेटे का नाम विहान कौशल है. एक्टर्स ने इस अनाउंसमेंट के साथ अपने छोटे बच्चे की पहली झलक भी शेयर की. विहान नाम संस्कृत भाषा का है और इसका मतलब है “भोर,” “सूर्योदय,” “सुबह” या “एक नए युग की शुरुआत.’

फोटो में विहान का छोटा सा हाथ विक्की और कैटरीना के हाथों पर रखा हुआ दिख रहा है. तस्वीर शेयर करते हुए कपल ने लिखा कि हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल प्रार्थनाएं पूरी हुईं जिंदगी खूबसूरत है हमारी दुनिया एक पल में बदल गई शब्दों से परे आभार.

फैंस ने ढूंढा नाम का उड़ी (URI) कनेक्शन (Fans have found a Uri connection to the name)

फैंस ने तुरंत इस नाम का URI कनेक्शन ढूंढ लिया. विक्की का नाम उनकी ब्लॉकबस्टर हिट ‘URI: द सर्जिकल स्ट्राइक (2019’ में मेजर विहान सिंह शेरगिल था. फिल्म का डायलॉग ‘हाउ इज द जोश?’ एक पॉपुलर कल्चर मोमेंट बन गया था. इसके बाद सेलेब्रिटी द्वारा बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ और इस मामले में सबसे आगे ऋतिक रोशन नजर आए. जिन्होंने सबसे पहले कपल को बधाई दी और लिखा कि भगवान भला करे !! वेलकम विहान शानदार खबर! बधाई और प्यार.

कब हुआ बेटे का जन्म? (When was your son born?)

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर, 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया. इससे पहले, कपल ने इंस्टाग्राम पर कैटरीना की प्रेग्नेंसी की भी घोषणा की थी. उन्होंने विक्की की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वह कैटरीना के बेबी बंप को पकड़े हुए थे. कैप्शन में लिखा था कि खुशी और आभार से भरे दिलों के साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं.

कब हुई थी विक्की और कैटरीना की शादी? (When did Vicky and Katrina get married?)

विक्की और कैटरीना ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान में एक खूबसूरत और प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. हाल ही में कपल ने अपनी चौथी शादी की सालगिरह मनाई और विक्की ने कैटरीना के साथ एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि बच्चे के आने के बाद से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है. तस्वीर के कैप्शन में लिखा था कि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. आनंदित, आभारी और नींद की कमी. हमें चौथी सालगिरह मुबारक. वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की अगली बार संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में नज़र आएंगे.