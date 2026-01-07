Home > एंटरटेनमेंट > आखिर कौन हैं वरुण धवन की सबसे करीबी दोस्त? अभिनेता ने फैंस को भी किया हैरान

बॉलीवुड के सबसे मिलनसार अभिनेताओं में से एक, वरुण धवन (Varun Dhawan) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक AMA सेशन (Ask Me Anything Session) के जरिए अपनी निजी दोस्ती (Close Friendship) के राज खोले हैं.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: January 7, 2026 3:53:43 PM IST

These two actresses are Varun Dhawan best frineds
These two actresses are Varun Dhawan best frineds


These two actresses are Varun Dhawan best frineds:  बॉलीवुड के सबसे मिलनसार अभिनेताओं में से एक वरुण धवन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, हाल ही में उन्हेंने अपने AMA सेशन के जरिए साफ कर दिया कि प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन के बीच भी बॉलीवुड में सच्ची दोस्ती मुमकिन है. इसके अलावा उन्होंने  नोरा और जाह्नवी को अपने वर्तमान ‘सर्किल’ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, जिससे सुनने के बाद उनके फैंस भी पूरी तरह से हैरान रह गए हैं. वहीं कृति सेनन के साथ उनका पुराना और मजबूत रिश्ता आज भी बरकरार है.

नोरा और जाह्नवी का खास उल्लेख

अपनी आगामी वेब सीरीज ‘सिटाडेल: हनी बनी’ के प्रमोशन के बीच, एक्टर वरुण धवन ने नोरा फतेही और जाह्नवी कपूर को अपना सबसे ज्यादा करीबी दोस्त बताया है. जहां,  जाह्नवी के साथ वरुण ने फिल्म ‘बवाल’ में काम किया है, जबकि नोरा के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ‘स्ट्रीट डांसर 3D’ में दर्शकों को भी खास तौर से सबसे ज्यादा पसंद की गई है.

Varun With Nora and Jahnvi

कृति सेनन के साथ गहरा रिश्ता

अभिनेता वरुण ने कृति सेनन का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ‘दिलवाले’ और ‘भेड़िया’ जैसी फिल्मों में काम किया है. वरुण धवन ज्यादातर कृति को अपनी सबसे विश्वसनीय और अच्छी दोस्त में से एक मानते हैं.

श्रद्धा और जैकलीन पर क्या बोले वरुण

इतना ही नहीं, वरुण की दोस्ती की लिस्ट में जैकलीन फर्नांडीज और श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल है. आप में से कम लोगों को यह पता होता कि श्रद्धा के साथ उनका बचपन का गहरा रिश्ता है, जो ‘ABCD 2’ के दौरान और भी ज्यादा गहरा हो गया था. 

नई सीरीज को लेकर दर्शकों में खास उत्साह

हालांकि वरुण के कई दोस्त हैं, लेकिन ‘सिटाडेल: हनी बनी’ के संदर्भ में नोरा और जाह्नवी का नाम प्रमुखता से उभर कर सभी के सामने आया है. इसके अलावा, वरुण इस समय अपनी सीरीज को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके दोस्त इस नए प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. वरुण बॉलीवुड के उन गिने-चुने सितारों में से हैं जिनका लगभग हर को-स्टार के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलता है और उन्हें दर्शकों के साथ-साथ हर कोई पसंद भी करता है. 

Tags: Ask Me Anything SessionBest FriendsBollywood Actorentertainment newsvarun dhawan
