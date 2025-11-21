Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद पर तीसरी पत्नी प्रिया बोलीं-शक की कोई वजह नहीं…

जून 2025 में संजय कपूर का 53 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था. इसके बाद करिश्मा के दोनों बच्चों समायरा और कियान ने कथित वसीयत को चुनौती दी थी.

By: Kavita Rajput | Published: November 21, 2025 8:40:28 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के पूर्व पति संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की 30000 करोड़ की संपत्ति पर चल रहे विवाद के बीच उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई दलील पेश की है. उन्होंने कहा कि पति की सारी संपत्ति पत्नी को देना एक अच्छी परंपरा है और इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है. पति का अपनी पत्नी को सारी संपत्ति देने में शक जैसी कोई बात नहीं है. प्रिया की और से पेश हुए वकील राजीव नायर ने कहा कि संजय कपूर के पिता ने भी अपनी सारी संपत्ति पत्नी रानी कपूर को दी थी. यह परंपरा पहले भी रही है और अब भी चल रही है. 

करिश्मा के बच्चों की अपील पर उठाए सवाल

प्रिया के वकील राजीव नायर ने करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा पिता की वसीयत पर उठाए शक को भी खारिज करते हुए कहा कि 10 फरवरी 2025 को वसीयत के प्रिंटआउट संजय कपूर को दिखाए गए थे. उन्होंने वसीयत में जो भी बदलाव बताए वो 17 मार्च 2025 को किए गए थे. यह बदलाव गोवा में किए गए थे. उसी दिन संजय और प्रिया दोनों की वसीयत तैयार की गई थी और यह पति-पत्नी के लिए नॉर्मल प्रोसेस है. 

करिश्मा के बच्चों ने दी थी वसीयत को चुनौती

बता दें कि जून 2025 में संजय कपूर का 53 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था. इसके बाद करिश्मा के दोनों बच्चों समायरा और कियान ने कथित वसीयत को चुनौती दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने सौतेली मां प्रिया कपूर पर वसीयत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. वहीं, प्रिया ने इसके जवाब में कहा था कि दोनों बच्चों को पहले ही दो हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं.

