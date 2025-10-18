‘सिलसिला’ में Rekha के साथ काम नहीं करना चाहती थीं जया, रखी थी ऐसी हैरान करने वाली शर्त

Amitabh Bachchan Rekha Silsila movie controversy: 1981 में रिलीज हुई फिल्म ‘सिलसिला'(Silsila) बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में रियल लाइफ लव ट्रायंगल को बड़े परदे पर रील लाइफ ट्रायंगल के तौर पर दिखाया गया. जी हां हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), जया और रेखा (Rekha) की. 80 के दशक में अमिताभ का नाम रेखा से जुड़ने लगा था. शादीशुदा होने के बावजूद बिग बी की रेखा से नजदीकियां छुपाए नहीं छुपी थीं.

मीडिया और गॉसिप गलियारों में इनके अफेयर के किस्से इतने आम हो चले थे कि हर तरफ इनके ही अफेयर के चर्चे थे. अमिताभ और रेखा ने कभी अपने अफेयर को खुलकर नहीं स्वीकारा लेकिन इनके अफेयर के बारे में हर किसी को सबकुछ पता था. अब सवाल ये उठता है कि सिलसिला में ‘बाहरवाली’ रेखा के साथ अमिताभ की’घरवाली’ जया बच्चन कैसे मान गई थीं?

जया ने रखी थी ये शर्त

हाल ही में एक इंटरव्यू में संजीव कुमार की बायोग्राफी लिखने वाले हनीफ जावेरी और उनकी भतीजी जिग्ना ने इस बारे में अहम् खुलासा किया है. उन्होंने कहा, यश चोपड़ा जानते थे कि संजीव कुमार जया को अपनी बहन का दर्जा देते थे तो उन्होंने उन्हें फिल्म के लिए जया को राज़ी करने की जिम्मेदारी दी.जया फिल्म में काम करने के लिए मान गईं लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी.

इन दो एक्ट्रेसेस को ऑफर हुई थी फिल्म

जया की शर्त थी कि वो सेट पर तब भी मौजूद रहेंगी जब उनकी जरूरत न हो. हनीफ ने आगे कहा, इसकी वजह बेशक रेखा थीं. उनकी ये शर्त मान ली गई और फिर जया ने फिल्म में काम किया. उनसे पहले ये रोल परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को भी ऑफर हुआ था लेकिन बात नहीं बन सकी थी. फिल्म जब रिलीज़ हुई तो ये कास्टिंग की वजह से बेहद सुर्ख़ियों में आ गई थी और आज भी इसकी चर्चा इसी वजह से होती है.