गंदे-गंदे पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेके…जया बच्चन ने पैपराजी को कहा चूहा, जमकर निकाली भड़ास

जया ने सोशल मीडिया पर खुद को सबसे हेटेड पर्सन कहे जाने पर भी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं.

By: Kavita Rajput | Published: December 1, 2025 6:46:23 AM IST

वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने रविवार को मुंबई में हुए एक इवेंट में हिस्सा लिया. सब जानते हैं कि जया पैपराजी से चिढ़ती हैं और उन्हें बिलकुल पसंद नहीं करती हैं.ऐसे में इवेंट के दौरान उन्होंने पैपराजियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और उन्हें भला-बुरा कहा. 

पैपराजियों पर बोलीं, कौन हैं ये लोग?

जया ने कहा, मैं मीडिया की प्रोडक्ट हूं लेकिन मेरी पैपराजी से रिलेशनशिप जीरो है. कौन हैं ये लोग?क्या इन्हें हमारी कंट्री का प्रतिनिधित्व करने की ट्रेनिंग मिली है. आप उन्हें मीडिया कहते हैं. मैं मीडिया से आती हूं, मेरे पिता जर्नलिस्ट थे, मैं मीडिया से जुड़े लोगों को सम्मान करती हूं. मगर ये जो बाहर, ड्रेन पाइप टाइट गंदे गंदे पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेके…इन्हें लगता है कि इनके पास मोबाइल है तो ये आपकी तस्वीरें खींच सकते हैं और जो चाहे वो कह सकते हैं. और किस तरह के कमेंट्स ये पास करते हैं,किस तरह के लोग हैं ये?कहां से आते हैं, किस तरह का एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है इनका? 

सोशल मीडिया पर आलोचना को लेकर बोलीं जया

जया ने सोशल मीडिया पर खुद को सबसे हेटेड पर्सन कहे जाने पर भी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं. आप मुझसे नफरत करते हैं, ये आपका ओपिनियन है, आप कह सकते हैं. मेरा ओपिनियन है कि मैं आपको बेहद नापसंद करती हूं क्योंकि आप एक चूहे की तरह हैं और मोबाइल कैमरा लेकर किसी के भी घर में घुस जाते हैं. 

