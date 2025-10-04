क्या यही है बॉलीवुड की हकीकत? ईशा कोप्पिकर ने बताया प्रोड्यूसर्स का असली चेहरा
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या यही है बॉलीवुड की हकीकत? ईशा कोप्पिकर ने बताया प्रोड्यूसर्स का असली चेहरा

एक्ट्रेस के अनुसार, स्टारडम केवल ग्लैमर नहीं बल्कि बड़ी चुनौती भी है. प्रोड्यूसर्स और टीम को हर बार स्टार की मांगों के हिसाब से काम करना पड़ता है. यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सितारे और उनकी मांगें काम को काफी प्रभावित करती हैं.

By: Komal Singh | Published: October 4, 2025 8:44:55 AM IST

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ काम करना किसी एक्ट्रेस के लिए बड़े अवसर की तरह होता है. लेकिन ईशा कोप्पिकर ने हाल ही में खुलासा किया कि कई बार प्रोड्यूसर्स सिर्फ स्टार की मांगों को पूरा करने के लिए सेट, कहानी और अन्य कलाकारों के काम में बदलाव करते हैं. उनके अनुभव दिखाते हैं कि स्टारडम का दबाव कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.तो चलिए जानते है आखिर फिल्म के दौरान एक्ट्रस को किस- किस चीजों का सामना करना पड़ता था.

 

शाहरुख की टीम की मांगें

एक्ट्रेस ने बताया कि शाहरुख की टीम की मांगें बहुत ज्यादा थीं. प्रोड्यूसर्स को उनकी टीम की हर सुविधा का ध्यान रखना पड़ता था. इससे सेट पर तनाव बढ़ता और शूटिंग का समय लंबा हो जाता था और फिल्म के लिए कभीकभी पूरे गाँव का सेट तैयार करना पड़ा. यह केवल स्टार की सुविधा के लिए था. प्रोड्यूसर्स को बजट बढ़ाना और सेटिंग बदलना पड़ा. कहानी और अन्य कलाकारों के अनुभव पर भी इसका असर पड़ा.

 

 शेफ की विशेष व्यवस्था

 

शाहरुख के लिए विशेष शेफ की व्यवस्था करनी पड़ती थी. सेट पर हर खाने और डाइट के मामले में बदलाव करना पड़ता और जिसकी वजह से अन्य कलाकार और क्रू की रूटीन पर असर पड़ता था.  इसलिए भी ईशा कोप्पिकर ने इसे शूटिंग की बड़ी चुनौती बताया था इसके साथ ही स्टार की फिटनेस के लिए सेट पर जिम की सुविधा रखनी पड़ती थी. इसके कारण शूटिंग शेड्यूल में बदलाव होना आम बात थी. एक्ट्रेस ने कहा कि यह सहकर्मियों के लिए भी परेशानी बन जाता था.

 

कहानी और लोकेशन में बदलाव

कई बार स्टार की मांगों के कारण फिल्म की कहानी और सीन बदलने पड़ते थे. इससे एक्ट्रेस के कैरेक्टर और उनके एक्टिंग पर भी असर पड़ता था. प्रोड्यूसर्स को मुश्किल निर्णय लेने पड़ते थे और शाहरुख की मांगों की वजह से शूटिंग की लोकेशन कई बार बदलनी पड़ी. इससे क्रू और कलाकारों का सफर कठिन हो जाता था. एक्ट्रेस ने कहा कि बारबार बदलते सेट और लोकेशन से सेट पर तनाव बढ़ता था.

 

साथ काम करने वालों पर दबाव

 स्टार की मांगें सहकर्मियों और अन्य कलाकारों पर दबाव डालती थीं. उन्हें भी शूटिंग के समय और सुविधाओं में बदलाव करना पड़ता था. सेट पर टेंशन और काम का दबाव बढ़ जाता था. एक्ट्रेस के अनुसार, स्टारडम केवल ग्लैमर नहीं बल्कि बड़ी चुनौती भी है. प्रोड्यूसर्स और टीम को हर बार स्टार की मांगों के हिसाब से काम करना पड़ता है. यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सितारे और उनकी मांगें काम को काफी प्रभावित करती हैं.

