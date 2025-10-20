‘अगर जया ने सफेद साड़ी पहनी तो तुम भी मर जाना’, जानें बिग बी की मां ने किस शख्स को दी थी ऐसी धमकी

Khuda Gawah movie facts: ये बात कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और श्रीदेवी (Sridevi) स्टारर फिल्म ‘खुदा गवाह’ वॉर ज़ोन में शूट हुई थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या परेशानियां आई थीं, इसका जिक्र फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म 1992 में अफगानिस्तान में फिल्माया गया था जब वहां सोवियत-अफगान वॉर चल रहा था. इस दौरान वहां शूटिंग करना बहुत चैलेंजिंग था और दोनों स्टार्स के घरवाले भी बेहद डरे हुए थे.

देसाई को सुपरस्टार्स के घरवालों ने दी थी धमकी

देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया जब श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए अफगानिस्तान रवाना हो रहे थे तो दोनों के घरवाले बेहद डरे हुए थे. देसाई ने कहा, श्रीदेवी की मां ने मुझसे कहा था, मनोज जी अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो आप वापस मत आना वरना मैं आपकी जान ले लूंगी.

वहीं अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने कहा था, अगर मेरे मुन्ना(अमिताभ) को कुछ होता है और जया सफेद साड़ी पहनती है तो तुम भी सुसाइड कर लेना और तुम्हारी पत्नी भी सफेद साड़ी पहनेगी.

हिट साबित हुई थी खुदा गवाह

इतने खतरे में शूटिंग के बावजूद पूरा टीम सकुशल इंडिया लौट आई थी और सबने राहत की सांस ली थी. फिल्म भी हिट साबित हुई थी. इसके इंडिया में करीब 18 करोड़ रुपए की कमाई की थी और काबुल में दस हफ्तों तक हाउसफुल चली थी. खुदा गवाह की शूटिंग का अनुभव शेयर करते हुए बिग बी ने एक बार अपने ब्लॉग में लिखा था, हमें शूटिंग के दौरान होटल में ठहरने की इजाज़त नहीं मिली थी. एक फॅमिली ने हमारे लिए अपना घर खाली कर दिया था और छोटे घर में चले गए थे.अफगानिस्तान में उस समय केवल टैंक और आर्मी सोल्जर्स ही दिखाई देते थे.