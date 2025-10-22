‘मैं बॉबी देओल हूं, प्लीज मुझे काम दो’, जब फिल्में न मिलने पर छलका एक्टर का दर्द, कह दी ऐसी बात

बॉबी देओल (Bobby Deol) जिन्हें लोग अब लॉर्ड बॉबी देओल के नाम से भी बुलाते हैं अपने करियर में बड़ा उतार-चढ़ाव देख चुके हैं. बॉबी देओल ने 1995 में आई फिल्म ‘बरसात’ से बॉलीवुड में ज़बरदस्त डेब्यू किया था. फिल्म सुपरहिट थी, इसके बाद आई बॉबी की फ़िल्में सोल्जर, बादल, बिच्छु, अजनबी आदि बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुईं. हालांकि, इसके बाद साल 2000 आते तक एक्टर की किस्मत ने पल्टी मारी और देखते ही देखते उनकी फ़िल्में फ्लॉप होने लगीं एक जादू था जो खत्म होता रहा. अब हाल ही में एक पॉडकास्ट में आए बॉबी ने अपने उस दौर को याद किया है जो शायद उनकी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर में से एक था.

गहरे अवसाद में चले गए थे बॉबी, लगा लाइफ खत्म हो गई

बॉबी देओल ने अपने बुरे वक्त को याद करते हुए बताया कि वो दौर ऐसा था कि लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब खत्म हो गया है लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है. एक्टर ने पॉडकास्ट में बताया कि उनके बेटे के एक कमेंट ने उन्हें नई ऊर्जा से भरा जिसके बाद वे फिर से हिम्मत करके घर से बाहर निकले और लोगों से काम मांगना शुरू किया. बॉबी बताते हैं कि, ‘मैं एक के बाद दूसरे डायरेक्टर से काम मांगने जाता और उनसे कहता मैं बॉबी देओल हूं, प्लीज मुझे काम दो’.

बॉबी का हुआ ज़बरदस्त कमबैक

हालांकि, कहते हैं ना कि बुरे दिन लाइफ में आते जरूर हैं लेकिन ये परमानेंट नहीं होते. ऐसा ही बॉबी देओल के साथ हुआ, फिल्ममेकर प्रकाश झा ने उन्हें अपनी वेबसीरीज ‘आश्रम’ में कास्ट किया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. देखते ही देखते बॉबी की किस्मत बदल गई. इसके बाद बॉलीवुड में बॉबी का कमबैक हुआ फिल्म ‘एनिमल’ से जिसके बाद फैन्स उन्हें लॉर्ड बॉबी कहकर बुलाने लगे थे. हाल के दिनों में बॉबी ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में रोल को लेकर खासी चर्चाओं में हैं.