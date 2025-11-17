Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Huma Qureshi पर रुमर्ड बॉयफ्रेंड ने लुटाया प्यार, वायरल वीडियो में गले में हाथ डालकर एक्ट्रेस को चूमते दिखे

हुमा और रचित पब्लिकली अपना रिश्ता कबूलने से बचते रहे हैं लेकिन ये पहला मौका है जब कॉन्सर्ट में इनकी नजदीकियां इतनी खुलकर सामने आई है.

By: Kavita Rajput | Published: November 17, 2025 9:04:05 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. एक तरफ ओटीटी पर एक के बाद एक हिट वेबसीरीज के जरिए वह दर्शकों की फेवरेट बन चुकी हैं. दूसरी तरफ हेमा का नाम पर्सनल लाइफ में एक्टिंग कोच रचित सिंह से जुड़ रहा है. हाल ही में दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इनकी करीबियां खुलकर सामने आई हैं.

रचित ने लुटाया हुमा पर प्यार

दरअसल हाल ही में हुमा मुंबई में हुए हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में पहुंचीं. इस दौरान रचित भी उनके साथ थे. वायरल वीडियो में हुमा रचित के साथ कॉन्सर्ट एन्जॉय करते हुए काफी चिल मूड में नजर आ रही हैं. रचित भी हुमा पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं और उन्हें हग देखकर उनके सिर को चूमते नजर आ रहे हैं. उनके अलावा इस वीडियो में सान्या मल्होत्रा, मुनव्वर फारुकी भी कई गानों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में रचित को कैजुअल लुक में देखा गया. वह ब्लैक टी शर्ट और मैचिंग ट्राउजर्स में नजर आए जबकि हुमा ब्लू डेनिम टॉप और शॉर्ट्स में काफी सुंदर लगीं.

बता दें कि हुमा और रचित पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों पब्लिकली अपना रिश्ता कबूलने से बचते रहे हैं लेकिन ये पहला मौका है जब कॉन्सर्ट में इनकी नजदीकियां इतनी खुलकर सामने आई है. रचित के करियर की बात करें तो वह आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल को ट्रेनिंग देने का काम कर चुके हैं. उन्होंने सीरीज कर्मा कॉलिंग से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. हाल ही में उन्हें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थम्मा‘ में भी देखा गया था.

