Hema Malini और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी ने कैसे ‘Sholay’ को बना दिया कल्ट क्लासिक!

Hema Malini Birthday Special: हेमा मालिनी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र संग उनकी ऑफ-स्क्रीन लव स्टोरी, ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री में भी झलकने लगी थी. जिसने शोले को एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने में काफी मदद की.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 16, 2025 9:09:27 AM IST

Hema Malini Birthday
Hema Malini Birthday

Hema Malini Love Story: आज बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) अपना जन्मदिन मना रही हैं. हेमा मालिनी के जिंदगी के कुछ उन पहलुओं जिनसे शायद ही आप वाकिफ हों. 1975 में रिलीज हुई यह फिल्म शोले शुरू में तो फ्लॉप घोषित हुई थी, लेकिन समय के साथ यह हिंदी सिनेमा की क्लासिक और कल्ट फिल्म बन गई. इसका क्रेडिट कुछ हद तक हेमा मालिनी की लव स्टोरी को भी जाता है.

Sholay में हर किरदार ने अपनी छाप छोड़ी. अमजद खान के रूप में गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती जय और वीरू के रूप में, हेमा मालिनी की बिंदास बसंती और संजीव कुमार का धर्म और न्यायप्रिय ठाकुर बलदेव सिंह. इन किरदारों ने मिलकर फिल्म को एक ऐसा ग्रेविटी और जादू दिया कि दर्शक धीरे-धीरे इसे अपने दिलों में बसाने लगे.

रोमांस ने ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री को चमकाया

एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया था कि उनके और धर्मेंद्र के वास्तविक जीवन के रोमांस ने ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री को और भी चमकदार बना दिया. “हम दोनों के बीच बहुत स्नेह था. हमने कई फिल्मों में साथ काम किया और साथ में बहुत कुछ साझा किया. कभी खुशियां, कभी परेशानियां. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, शायद यही ऑन-स्क्रीन भी दिखा.” उन्होंने आगे कहा, “यह तो स्वाभाविक है, एक प्यारी दोस्ती अंततः प्यार और देखभाल में बदल जाती है.”

‘बसंती बहुत मासूम थी’

Hema Malini ने Sholay की पहली शूटिंग की यादें भी साझा की थीं. उन्होंने बताया था कि मंदिर सीन उनके लिए पहली सीन थी. “मंदिर सीन बहुत मजेदार था. बसंती बहुत मासूम थी और भगवान शिव से बात कर रही थी. सब कुछ बहुत अलग था. शूटिंग गर्मियों में आउटडोर में हुई, कहीं इंडोर शूटिंग नहीं हुई. और क्लाइमेक्स वाले रामनागर, कर्नाटक के लोकेशन आज भी वैसा ही है,” उन्होंने याद किया.

लव स्टोरी ने कहानी को बना दिया दिलचस्प

Salim-Javed द्वारा लिखी गई फिल्म की कहानी दो कुख्यात अपराधियों जय और वीरू पर आधारित है, जिन्हें पूर्व जेलर ठाकुर बलदेव सिंह ने गब्बर सिंह जैसे खतरनाक डाकू से बदला लेने के लिए काम पर रखा. हेमा और धर्मेंद्र की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री और ऑफ-स्क्रीन प्रेम ने इस कहानी को और भी जिंदा और दिलचस्प बना दिया.

