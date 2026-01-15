Happy Patel Screening: गर्लफ्रैंड संग स्क्रीनिंग में पहुचें आमिर खान, इमरान खान ने भी दिए पोज

Happy Patel Screening: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ को लेकर खबरों में हैं. फिल्म की रिलीज से पहले मुंबई में इसका स्टार-स्टडेड प्रीमियर आयोजित किया गया. इस प्रीमियर में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए और आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्ट्रैट के साथ पहुंचे.

प्रीमियर में आमिर खान और गौरी स्ट्रैट एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए. गौरी ने ब्लैक आउटफिट पहना था और उनका लाइट मेकअप उन्हें बहुत प्यारा दिखा रहा था. आमिर भी गौरी के साथ मैचिंग आउटफिट में दिखे और दोनों ने फोटोग्राफर्स के लिए कई पोज दिए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इमरान खान भी गर्लफ्रेंड के साथ आए

आमिर के कजिन, एक्टर इमरान खान भी प्रीमियर में अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन के साथ पहुंचे. इमरान ने 10 साल बाद फिल्म में वापसी की है. दोनों हाथ में हाथ डालकर कैमरे के लिए पोज देते नजर आए. उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है.

प्रीमियर में आमिर और इमरान के अलावा, इरा खान अपने पति नूपुर शिखरे के साथ शामिल हुईं. इसके अलावा, जुनैद खान, किरण राव, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद थे.

फिल्म की रिलीज

‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ को वीर दास ने निर्देशित किया है और ये फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में वीर दास, प्रियांशु चटर्जी, संजय दत्त, शारिब हाशमी और इमरान खान मेन भूमिका में हैं. आमिर खान ने फिल्म का प्रोडक्शन किया है और इसमें कैमियो रोल में दिखाई देंगे.