‘मैंने उन्हें कई बार माफ किया’, Govinda ने बताया Sunita Ahuja संग कैसे संभाल रहे रिश्ते की डोर

Govinda Sunita relationship: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में खबरें आईं कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है और वे जल्द ही तलाक लेने वाले हैं. लेकिन, इन अफवाहों पर खुद कपल ने विराम लगा दिया. दोनों हाल ही में साथ में एक इवेंट में नजर आए और लोगों को साफ मैसेज दे दिया कि उनका रिश्ता अभी भी मजबूत है.

अब गोविंदा ने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी सुनीता के बारे में खुलकर बात की. ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ शो में उन्होंने कहा, “सुनीता खुद एक बच्ची जैसी हैं. मेरे बच्चे भी उन्हें ऐसे ही संभालते हैं जैसे कोई छोटे बच्चे को संभाले. वो बहुत ईमानदार हैं, बस कभी-कभी जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देती हैं.”

‘अपनी पत्नी की सोच को समझ नहीं पाते गोविंदा’

गोविंदा ने आगे कहा कि कई बार वो अपनी पत्नी की सोच को समझ नहीं पाते, “मर्दों की दिक्कत यही है कि वो औरतों के नजरिए से सोच नहीं पाते. मैं हमेशा मानता हूं कि घर मर्द चलाता है लेकिन पूरी दुनिया औरतें चलाती हैं.”

‘उससे भी बहुत गलतियां हुईं’

जब उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता उनकी गलतियां सुधारती हैं, तो गोविंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, “उससे भी बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने उसे और पूरे परिवार को कई बार माफ किया है.” उन्होंने कहा कि जब मां नहीं होती, तो आदमी अपनी पत्नी पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाता है, और वक्त के साथ वही पत्नी मां की तरह समझाने और डांटने लगती है.

गणेश चतुर्थी पर साथ दिखा कपल

हाल ही में गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ नजर आए थे. उस वक्त सुनीता ने भी तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, “अगर हमारे बीच कुछ होता, तो हम इतने करीब नहीं होते. हमें कोई अलग नहीं कर सकता- ना भगवान, ना शैतान.”

रिश्ते पर सुनीता ने क्या कहा था?

सुनीता ने पहले एक व्लॉग में देवी महालक्ष्मी मंदिर जाकर कहा था कि जो भी उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, मां काली उसे माफ नहीं करेंगी. ऐसी कई बातें हैं जिसने सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें फैला दी थी.