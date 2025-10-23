Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सफेद जींस खून से लाल हो गया-बेटी ने सुनाई गोविंदा के पैर में गोली लगने वाले दिन की चौंकाने वाली कहानी

पिछले साल अक्टूबर में एक्टर गोविंदा अपनी ही गन से गोली चलने के कारण घायल हो गए थे जिसको लेकर उनकी बेटी टीना ने अब बात की है.

By: Kavita Rajput | Published: October 23, 2025 4:24:07 PM IST

पिछले साल अक्टूबर में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) पैर में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए थे. गोविंदा ने इस घटना को लेकर दिए गए बयान में कहा था कि वह अपने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक को साफ कर रहे थे तभी वह उनके हाथ से फिसल गई और गोली चलने से उनका बायां घुटना जख्मी हो गया. इस हादसे में गोविंदा की जान पर बन आई थी लेकिन समय से मिले इलाज के कारण वो ठीक हो गए. 

जींस खून से सन गया था: टीना
अब एक इंटरव्यू में गोविंदा की बेटी टीना ने इस बारे में बात की है. उन्होंने कहा, जब पापा इस घटना के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो मैं रो पड़ी थी. वो मेरे ख़ुशी के आंसू थे क्योंकि मैंने पापा के लिए काफी प्रार्थनाएं की थीं.जब वो गन शॉट हुआ था तो मैं ही उन्हें अस्पताल लेकर गई थी. वो उस दिन एक इवेंट के लिए कोलकाता जा रहे थे, उनकी सुबह फ्लाइट थी. बाकायदा जैसा फिल्मों में होता है न, वो तैयार थे वाइट जींस, वाइट टी शर्ट और जैकेट पहने हुए थे. जब उन्हें वो गोली लगी तो उनकी वाइट जींस पूरी लाल हो गई थी. मैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर दौड़ी. उन्हें आईसीयू में रखा गया तो मैं अस्पताल में ही रात में सोई और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें बचा ले.

एक्टिंग में करेंगे कमबैक
वर्क फ्रंट की बात करें तो गोविंदा फिल्म दुनियादारी से छह साल बाद एक्टिंग में कमबैक करेंगे. गोविंदा इन दिनों पत्नी सुनीता के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी सुर्खियों में हैं. पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों तलाक ले सकते हैं. सुनीता ने गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान होकर तलाक की अर्जी कोर्ट में दी है हालांकि बाद में दोनों ने इन खबरों का खंडन कर दिया था. 

