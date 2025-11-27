कैसा था Dharmendra का अंतिम समय, ‘गदर’ के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया खुलासा

डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने धर्मेंद्र (Dharmendra) के अंतिम समय के बारे में बात की है. अनिल ने बताया है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद धर्मेंद्र की तबियत में सुधार होने लगा था. विक्की ललवानी के पॉडकास्ट में पहुंचे अनिल ने बताया है कि जब वे धर्मेंद्र को देखने उनके घर गए थे तब एक्टर की हालत कैसी थी. आपको बता दें कि अनिल शर्मा देओल परिवार के करीबी लोगों में से एक हैं. अनिल ने सबसे पहली बार धर्मेंद्र को लेकर फिल्म हुकूमत (1987) बनाई थी. सनी देओल की चर्चित फिल्म ग़दर भी अनिल के ही डायरेक्शन में बनी थी.

अनिल ने बताया कैसा था धर्मेंद्र का अंतिम समय

विक्की ललवानी से बातचीत में अनिल शर्मा ने कहा, ‘मैं उनके घर गया था, वे रिकवर कर रहे थे. धर्मेंद्र अपनी आंख खोल रहे थे यहां तक कि अपने हाथ भी हिला पा रहे थे. वे तेजी से रिकवर कर रहे थे. डॉक्टर भी कह रहे थे धर्मेंद्र जी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं’. अनिल ने आगे कहा, ‘यहां तक कि धर्मेंद्र की मेडिकल टीम को भी भरोसा था कि वे बाउंस बैक करेंगे. डॉक्टरों ने हमें कहा था कि वे रिकवर कर जाएंगे यहां तक कि अस्पताल में भी ऐसा ही लगा था. हालांकि, उम्र अपना असर दिखाती ही है आप उससे नहीं लड़ सकते’.

सब धर्मेंद्र के जन्मदिन की तैयारी में थे

अनिल ने कहा कि धर्मेंद्र की सुधरती सेहत को लेकर सब आशावादी थे. हमें लगने लगा था कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे इसलिए सब 8 दिसंबर को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे. हालांकि, ऐसा हो नहीं सका और 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में एक्टर का निधन हो गया.