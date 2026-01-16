Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Suryakumar नहीं… तो फिर किसने किया Khushi Mukherjee के खिलाफ केस? बुरी तरह फंसी एक्ट्रेस; 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज

Khushi Mukherjee Defamation Case: भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी की टिप्पणियों के बाद 13 जनवरी को उनके खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 9:11:23 AM IST

Khushi Mukherjee Defamation Case: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी की टिप्पणियों के बाद 13 जनवरी को उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. यह कानूनी कार्रवाई मुखर्जी के एक पहले के इंटरव्यू में यह दावा करने के बाद हुई है कि सूर्यकुमार “मुझे बहुत मैसेज करते थे.” मुंबई में रहने वाले अंसारी ने गाजीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, वह इस मामले में FIR दर्ज कराने के लिए मुंबई से गाजीपुर गए थे.

‘झूठे और मानहानिकारक बयान’

अंसारी के मुताबिक, मुखर्जी ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए जानबूझकर सूर्यकुमार यादव के बारे में मानहानिकारक बयान दिए, जिससे, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया, एक नेशनल लेवल के क्रिकेटर की इज्जत को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और लगाए गए आरोपों के लिए कम से कम सात साल की जेल की सजा की मांग की है. रिपोर्टर्स से बात करते हुए अंसारी ने कहा, “हम चाहते हैं कि खुशी मुखर्जी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए. मैंने अपनी लिखित शिकायत में भी इसका जिक्र किया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है. कम से कम, गंभीर आरोप लगाए जाने चाहिए. मेरे इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं.”

“इस मुद्दे को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है. मैं किसी से नहीं डरता. मैं बस न्याय चाहता हूं.” उन्होंने आगे कहा, “मैं मांग करता हूं कि खुशी मुखर्जी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं. जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, मैं गाजीपुर शहर में ही रहूंगा.”

₹100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा

कानूनी कार्रवाई करने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए अंसारी ने कहा, “इसलिए मैं इस मामले में ₹100 करोड़ का मानहानि का केस फाइल कर रहा हूं. सब कुछ साफ-साफ बताया गया है. इससे पहले, हमने पूनम पांडे के खिलाफ भी ₹100 करोड़ का मानहानि का केस फाइल किया था. हमारी लीगल टीम बहुत मजबूत है.” उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी अपने आरोपों को साबित कर सकती हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मान लेंगे. उन्होंने कहा, “लेकिन तब तक, हर शहर और हर नागरिक को सूर्यकुमार यादव के सपोर्ट में आगे आना चाहिए. यह उनकी इमेज खराब करने की साजिश है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे.”

खुशी मुखर्जी ने क्या कहा था?

कुछ दिन पहले, खुशी मुखर्जी ने दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव “उन्हें बहुत मैसेज करते थे,” और यह भी कहा था कि कई क्रिकेटर कथित तौर पर उनका पीछा कर रहे थे. हालांकि, उन्होंने उस समय साफ किया था कि उनके और भारतीय बल्लेबाज के बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था.

