Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन

तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन

ईशा देओल ने बताया है कि उन्हें पिता धर्मेंद्र की पहली शादी के बारे में अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पता चला था.

By: Kavita Rajput | Published: December 1, 2025 9:31:28 AM IST

तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन


दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी काफी विवादित रही थी. 1980 में जब उन्होंने हेमा मालिनी को अपनी दूसरी पत्नी बनाया तो वो पहले से शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे. लेकिन ये बातें उनकी हेमा मालिनी से शादी के बाद हुई दोनों बेटियों को लंबे समय तक पता नहीं थीं. यहां तक कि ईशा को तो तब तक धर्मेंद्र की फर्स्ट फैमिली के बारे में मालूम नहीं था जब वो चौथी क्लास में पढ़ती थीं.  हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ईशा ने इस बात खुलासा खुद किया है.

तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन

स्कूल में मालूम पड़ी सच्चाई

ईशा ने इसमें बताया है कि उन्हें पिता की पहली शादी के बारे में अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पता चला था. ईशा बोलीं, मेरे क्लासमेट्स ने कहा कि तुम्हारी दो मां हैं न, हैं न…मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक रह गई थी. इसके बाद मैंने अपने क्लासमेट पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या बकवास है, मेरी केवल एक मां हैं. ईशा ने आगे कहा कि उन्होंने उस स्कूलमेट को तो चुप करवा दिया लेकिन घर जाकर उन्होंने मां हेमा मालिनी से इस बारे में पूछा और तब उन्होंने ईशा को वो सच्चाई बता ही दी. ईशा बोलीं, इमेजिन कीजिए, तब मैं केवल चौथी क्लास में पड़ती थीं और मुझे कोई आइडिया नहीं था. आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं. लेकिन सच कहूं तो पिता के पहले परिवार के बारे में जानने के बाद भी मुझे कभी उनके लिए बुरी फीलिंग नहीं आई. मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है. इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देती हूं जिन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल नहीं लगने दिया. 

तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन

24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को बीमारी से जूझते हुए निधन हो गया था. धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके पहले परिवार जिसमें (पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी, बॉबी और बेटियां अजीता और विजेता शामिल हैं) ने मुंबई में एक प्रेयर मीट रखी थी. जबकि दूसरी पत्नी हेमा और बेटी ईशा ने अपने घर पर गीता पाठ का आयोजन किया था.     

Tags: Dharmendradharmendra deathDharmendra Prayer MeetEsha Deolhema malini
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन
तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन
तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन
तुम्हारी दो मम्मी हैं? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ईशा देओल से पूछा सवाल, एक्ट्रेस के पैरों तले खिसक गई जमीन