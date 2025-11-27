धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…

Hema Malini Emotional Post: हिंदी सिनेमा दिग्गज अभिनेता और प्यार से ही-मैन कह जाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है. उनकी निधन के बाद से उनके चाहने वालों के साथ-साथ उनके परिवार को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है. अब उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

हेमा मालिनी ने लिखा भावुक पोस्ट

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भावुक पोस्ट लिखते हुए लिखा कि “धरम जी, वह मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, जरूरत के हर समय मेरे ‘गो टू’ इंसान, असल में वह मेरे लिए सब थे”. इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है. साथ ही एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर, उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता ने उन्हें सभी लेजेंड्स के बीच एक यूनिक आइकन के रूप में अलग बना दिया है.”

यहां देखें हेमा मालिनी का पोस्ट

Dharam ji❤️

He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need – in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5 — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

‘मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता’

इसके अलावा उन्होंने अपने व्यक्तिगत नुकसान और खालीपन को भी व्यक्त करते हुए लिखा है कि, “मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह कुछ ऐसा है जो मेरी बाकी जिंदगी हमेशा के लिए रहेगा”. सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास कई खास पलों को फिर से जीने के लिए बहुत सारी यादें बची हैं”.

हेमा मालिनी ने दो पोस्ट और किए साझा

इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने दो और पोस्ट साझा किए, जिनमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, “कुछ यादगार पल…” और “इतने सालों से साथ-हमेशा हमारे लिए, कुछ खास पल..”. इन तस्वीरों में दोनों का सच्चा और गहरा प्यार देखने को मिल रहा है.

यहां पढ़ें पूरा पोस्ट

Togetherness over the years – always there for us🙏❤️Some special moments.. pic.twitter.com/xM1ynk8eyl — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हिंदी सिनेमा के ही-मैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने सोमवार को अपने घर में अंतिम सांस ली. मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके निधन के बाद से उनके चाहने वालों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है. धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में शानदार काम किया. उनके निधन पर बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.