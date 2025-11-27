Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…

धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Legend Actor Dhamendra) की मौत के बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Social Media Platform X) पर एक भावुक पोस्ट (Emotional Post) लिखा है. जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ जुड़ी यादों का ज़िक्र किया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: November 27, 2025 4:48:32 PM IST

Legend Dharmendra and Hema Malini
Legend Dharmendra and Hema Malini


Hema Malini Emotional Post: हिंदी सिनेमा दिग्गज अभिनेता और प्यार से ही-मैन कह जाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है. उनकी निधन के बाद से उनके चाहने वालों के साथ-साथ उनके परिवार को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है. अब उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

हेमा मालिनी ने लिखा भावुक पोस्ट

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भावुक पोस्ट लिखते हुए लिखा कि “धरम जी, वह मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, जरूरत के हर समय मेरे ‘गो टू’ इंसान, असल में वह मेरे लिए सब थे”. इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है. साथ ही एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर, उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता ने उन्हें सभी लेजेंड्स के बीच एक यूनिक आइकन के रूप में अलग बना दिया है.”

यहां देखें हेमा मालिनी का पोस्ट

‘मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता’

इसके अलावा उन्होंने अपने व्यक्तिगत नुकसान और खालीपन को भी व्यक्त करते हुए लिखा है कि, “मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह कुछ ऐसा है जो मेरी बाकी जिंदगी हमेशा के लिए रहेगा”. सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास कई खास पलों को फिर से जीने के लिए बहुत सारी यादें बची हैं”. 

हेमा मालिनी ने दो पोस्ट और किए साझा

इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने दो और पोस्ट साझा किए, जिनमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, “कुछ यादगार पल…” और “इतने सालों से साथ-हमेशा हमारे लिए, कुछ खास पल..”. इन तस्वीरों में दोनों का सच्चा और गहरा प्यार देखने को मिल रहा है.

यहां पढ़ें पूरा पोस्ट

धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हिंदी सिनेमा के ही-मैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने सोमवार को अपने घर में अंतिम सांस ली. मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके निधन के बाद से उनके चाहने वालों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है. धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में शानदार काम किया. उनके निधन पर बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. 

Tags: Bollywood Legenddharmendra deathEmotional Postentertainment newshema malini
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…
धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…
धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…
धर्मेंद्र के निधन के बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द, लिखा ‘वह मेरे लिए…