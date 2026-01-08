Home > एंटरटेनमेंट > इन फिल्मों को देखने के बाद फिर से प्यार पर होने लगेगा यकीन

प्यार पर दोबारा यकीन (Believe in love again) करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन इन फिल्मों (These Films) को देखने के बाद आप एक बार फिर से प्यार पर यकीन करने लग जाएंगे.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 8, 2026 1:57:06 PM IST

Movies That Make You Fall in Love All Over Again: अगर आपका भी प्यार से भरोसा उठ चुका है, तो ये खबर आपके लिए है. अगर आप एक बार फिर से प्यार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह कुछ फिल्में देखनी चाहिए. दरअसल, फिल्में सिर्फ  मनोरंजन का साधन नहीं होतीं, कभी-कभी वे हमें प्यार की खूबसूरती, दर्द और उसकी गहराई के बारे में भी अहसास कराती हैं. नीचे कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्मों की सूची दी गई है जो आपको प्यार के बारे में एक बार फिर से यकीन दिला सकती है, तो फिर देर किस बात की. 

1. द नोटबुक (The Notebook – 2004)

दरअसल, यह फिल्म सच्चे और अमर प्रेम की कहानी के बारे में बेहद ही खूबसूरती से दर्शाती है.  यह फिल्म एली और नोआ की कहानी के ऊपर आधारित है, जिसमें बताया गया कि सामाजिक दूरियां और समय की मार भी उस प्यार को नहीं मिटा सकती जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने हों. बुढ़ापे की दहलीज पर भी अपनी पत्नी को अपनी ही प्रेम कहानी सुनाना दिल को छू लेने वाला है. 

The Notebook

2. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ – 1995)

प्यार के बारे में बात हो और दिलवाले दुल्हनिया के बारे में जिक्र न हो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता. यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों पर राज़ करती है. राज और सिमरन की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार केवल साथ भाग जाना नहीं, बल्कि परिवार का दिल जीतकर उसे अपनाना भी होता है. इस फिल्म को देखने के लिए आज भी लोग टिकट खरीदते हैं. 

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

3. बिफोर सनराइज़ (Before Sunrise – 1995)

अगर आप बातचीत और गहरी चर्चाओं वाले प्यार के बारे में सोचते हैंतो यह फिल्म आपके लिए बनी है.  ट्रेन में मिले दो अजनबी जो वियना की सड़कों पर टहलते हुए पूरी रात बिता देते हैं. दरअसल,  यह फिल्म दिखाती है कि कैसे दो लोग महज कुछ घंटों की बातचीत में एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं. 

Before Sunrise

4. जब वी मेट (Jab We Met – 2007)

यह फिल्म खुद से प्यार करने और फिर किसी और के साथ उस खुशी को बांटने की कहानी के ऊपर आधारित है. गीत का जिंदादिल स्वभाव और आदित्य का शांत ठहराव हमें यह सिखाता है कि अलग स्वाभाव के लोग एक दूसरे को पूरा कर देते हैं. यह आपको मुस्कुराहट के साथ फिर से प्यार की तलाश करने पर पूरी तरह से मजबूर कर देगी. 

Jab We Met

5. ला ला लैंड (La La Land – 2016)

यह एक आधुनिक संगीतमय (Musical) प्रेम कहानी के बारे में है जो सपनों और रिश्तों के बीच के संघर्ष को दिखाती है. इस फिल्म का अंत भले ही पारंपरिक ‘हैप्पी एंडिंग’ न हो, लेकिन यह आपको सिखाती है कि प्यार आपको बेहतर बनने और अपने सपनों को पाने की एक प्रेरणा देता है. 

La La Land

6. सीतारामम (Sita Ramam – 2022)

हाल के सालों की यह सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक है. पत्रों के जरिए शुरू हुआ एक सैनिक और एक गुमनाम लड़की का रिश्ता आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज के दौर में भी ऐसा प्रेम होना भी संभव है.

Sita Ramam

