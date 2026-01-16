Home > एंटरटेनमेंट > प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में खूंखार समुद्री डाकू अवतार, लुक देख निक जोनास भी रह गए दंग!

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Bollywood Actress Priyanka Chopra) अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म (Upcoming Hollywood Film) 'The Bluff' (द ब्लफ) को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं. इस फिल्म में प्रियंका एक समुद्री डाकू (Pirate) का किरदार निभा रही हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बेहद बोल्ड (Bold) और खतरनाक (Dangerous Look) लुक सामने आया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 16, 2026 7:21:01 PM IST

Priyanka Chopra Goes Full Pirate Avatar in The Bluff: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खूब सुर्ख़ियां बटोर रही हैं.  दरअसल, इसके पीछे की वजह उनकी नई फिल्म द ब्लफ’ (The Bluff) है. इस फिल्म में प्रियंका का लुक इतना साहसी और अलग है कि न  सिर्फ उनके प्रशंसक, बल्कि उनके पति निक जोनास भी पूरी तरह से हैरान हो गए हैं. 

एक समुद्री डाकू के रूप में प्रियंका का नया अवतार

‘द ब्लफ’ में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा एक पूर्व महिला समुद्री डाकू (Pirate) की भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगी.  इस किरदार के लिए उन्होंने एक बहुत ही रॉ, रफ और इंटेंस लुक अपनाया है. इसके साथ ही फिल्म की शूटिंग कैरिबियन द्वीपों पर हुई है, जहां से प्रियंका ने अपने लुक की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर भी की है. उनके चेहरे पर चोट के निशान, बिखरे हुए बाल और पुराने जमाने के समुद्री डाकुओं वाले परिधान उन्हें एक योद्धा का रूप दे रहे हैं. इसके अलावा  यह उनके पिछले ‘ग्लैमरस’ किरदारों से बिल्कुल ही अलग है.

निक जोनास ने प्रियंका के लुक पर क्या दी प्रतिक्रिया?

जब प्रियंका ने इस फिल्म से अपना लुक और कुछ बिहाइंड-द-सीन (BTS) क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो निक जोनास ने अपनी प्रतिक्रिया दी. जहां, उन्होंने प्रियंका की मेहनत और उनके इस ‘खतरनाक’ अवतार की जमकर तारीफ किया. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, निक इस बात से हैरान थे कि प्रियंका ने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कितना बदल लिया है. इसके अलावा निक ज्यादातर प्रियंका के सबसे बड़े चीयरलीडर रहे हैं, और इस बार भी उनका ‘हैरान’ होना प्रियंका के समर्पण की तरफ ही दर्शाता है. 

आखिर क्या है फिल्म ‘द ब्लफ’ की कहानी? 

फ्रैंक ई. फ्लावर्स द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19वीं सदी के कैरिबियन की पृष्ठभूमि पर पूरी तरह से आधारित है. इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने अतीत के खतरनाक रहस्यों का सामना करती है. तो वहीं, प्रियंका ने इस फिल्म के लिए भारी एक्शन और स्टंट्स खुद किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें शूटिंग के दौरान कुछ वास्तविक चोटें भी आई थीं. 

