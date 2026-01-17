धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, 43वें दिन भी जारी है जलवा, यहां जाने अब तक कितनी की कमाई

‘Dhurandhar’ box office collection day 43: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ का बोल-बाला लगातार जारी है. दर्शकों को यह फिल्म बेहद ही पसंद आ रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 43वें दिन भी अपनी चमक बरकरार रखी है और साथ ही एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है.

बॉक्स ऑफिस फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी

रिलीज के सातवें हफ्ते में प्रवेश करने के बावजूद भी फिल्म ‘धुरंधर’ ने अपने 43वें दिन को लगभग 1.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही यह आंकड़ा इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्म ने इसी दिन रिलीज हुई नई फिल्मों जैसे ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ 1.25 करोड़ और ‘राहु केतु’ 1 करोड़ को पूरी तरह से पछाड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है.

क्यों खास है ‘धुरंधर’ की सफलता?

दरअसल, यह फिल्म ‘धुरंधर’ अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है. तो वहीं, इसने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी बूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है. आमतौर पर डेढ़ महीने बाद फिल्में सिनेमाघरों से हट जाती हैं, लेकिन ‘धुरंधर’ अब भी दर्शकों की पहली पसंद पहले ही दिन से बनी हुई है.

तो वहीं, दूसरी तरफ अभिनेता रणवीर सिंह का एक्शन अवतार और अक्षय खन्ना व आर. माधवन की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया है.

फिल्म का बजट और मुनाफा

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘धुरंधर’ का बजट लगभग ₹250 करोड़ से ₹280 करोड़ के बीच था. अब 1 हजार 275 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई के साथ, फिल्म ने न सिर्फ अपनी लागत निकाली है, बल्कि मेकर्स को भारी मुनाफा भी कमा कर दिया है. इस फिल्म ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपका कंटेंट मजबूत हो, तो फिल्म हफ्तों तक सिनेमाघरों में राज कर सकती है. फिलहाल, सभी की निगाहें इस पर हैं कि क्या यह फिल्म जल्द ही 1300 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं.