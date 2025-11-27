क्या Dharmendra की प्रॉपर्टी पर है छोटी बेटी की नजर, सच सुन हैरत में पड़ जाएंगे आप! 

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ((Dharmendra) अब हमारे बीच नहीं हैं. अब बस एक्टर की यादें हैं जो उनके फैन्स हमेशा दिल में संजो कर रखेंगे. धर्मेंद्र का दिल उनके बच्चों में लगा रहता था हेमा से हुईं दोनों बेटियों ईशा और अहाना बाकी बच्चों की ही तरह उनके दिल के बेहद करीब थीं. आज हम आपको अहाना (Ahana Deol) के दिए एक पुराने इंटरव्यू में बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्हें धर्मेंद्र से कौन सी चीज चाहिए? इसके जवाब में अहाना ने जो कहा था उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे.

अहाना को पिता धर्मेंद्र की इस चीज से है लगाव

अहाना ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें यदि अपने पिता की कोई चीज लेनी होगी तो वो होगी उनकी सबसे पहली कार. जी हां, धर्मेंद्र ने सबसे पहले जो कार खरीदी थी वो थी फ़िएट. अहाना का मानना था कि इस कार से धर्मेंद्र की कई मेमोरी जुडी हुई थीं. ये एक विंटेज कार है और बड़ी ही क्यूट दिखती है. अहाना ने इस कार के साथ खुद की मेमोरी भी साझा की थी. अहाना ने बताया था कि जब वे महज छह साल की थीं तब एक बार धर्मेंद्र लोनावाला स्थित अपने फार्म हाउस के लिए जा रहे थे. जाने से पहले वे सबको बाय बोलने के लिए रुके तभी अहाना ने बड़ी ही मासूमियत से उनसे कहा कि, ‘मुझे भी साथ चलना है’. इसके बाद धर्मेंद्र ने उनका बैग पैक किया और इसी कार में वे उनकी गोद में बैठकर फार्म हाउस गईं.

पिता ने सिखाया प्यार और स्नेह

अहाना ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनके पिता ने जो वैल्यूज उन्हें दी हैं उसमें सबसे ऊपर है प्यार और स्नेह से पेश आना. अहाना कहती हैं कि पिता हमेशा कहते थे कि सबसे ऊपर है प्यार और स्नेह उन्होंने हमेशा मुझे खुश रहने, स्वस्थ रहने और स्ट्रॉन्ग बनने की सीख दी है.