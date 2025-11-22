इस ‘धुरंधर’ ने दुश्मनों को गढ़ में घुसकर मारा, सीक्रेट मिशन में हुआ शहीद, उसी के रोल में हैं रणवीर!

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर एक्शन पैक्ड फिल्म ‘ धुरंधर’ (Dhurandhar) 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ ही अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का बजट 280 करोड़ रुपए है लेकिन अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है. बहरहाल, ऐसी चर्चा है कि फिल्म की कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है. फिल्म में रणवीर ने इंडियन आर्मी के मेजर का किरदार निभाया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये रोल इंडियन आर्मी के मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है. ऐसे में सवाल उठता है कि मेजर मोहित शर्मा कौन थे जिनकी अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा होती है?

बेहद बहादुर और निर्भीक थे मेजर मोहित शर्मा

जब से फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से एकाएक सोशल मीडिया पर मेजर मोहित शर्मा की भी चर्चा तेज हो गई है. कई यूजर्स रणवीर और मेजर मोहित शर्मा की फोटो शेयर करके दावा कर रहे हैं कि रणवीर ने फिल्म में मेजर शर्मा का ही रोल प्ले किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सोशल मीडिया और पॉडकास्ट्स में अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मेजर शर्मा की कहानी क्या है ? तो आपको बता दें कि मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्मी की 1 पैरा यूनिट में थे. मेजर शर्मा का जन्म रोहतक हरियाणा में हुआ था और उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडेमी (NDA) से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था. मेजर शर्मा को उनके अदम्य साहस और ज़बरदस्त लीडरशिप के लिए जाना जाता है. हालांकि, फिल्म धुरंधर में रणवीर इन्हीं का किरदार निभा रहे हैं ये फिलहाल कन्फर्म नहीं है.

पूरी फिल्मी है मेजर मोहित शर्मा की कहानी

मेजर मोहित शर्मा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2004 में मेजर शर्मा कश्मीर के शोपियां में एक कोवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा थे. इस ऑपरेशन के लिए मेजर ने अपना नाम ‘इफ्तिखार भट्ट’ रखा था और अपना पूरा हुलिया बदला था. इफ्तिखार भट्ट बने मेजर ने बाल बढ़ाए, लंबी दाढ़ी रखी ताकि उन्हें कोई पहचान नहीं पाए. इसके बाद मेजर मोहित शर्मा ने एक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कैम्प में सेंध लगाई. कहानी गढ़ी कि उन्हें इंडियन आर्मी से अपने भाई की मौत का बदला लेना है.

मेजर मोहित शर्मा की तैयारी इतनी पुख्ता थी कि आतंकियों को उनकी बात पर भरोसा हो गया. मेजर अब आतंकियों की टीम का हिस्सा बन चुके थे. यहां वे उनके साथ रहते, उठते-बैठते और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे. सबकुछ परफेक्ट और प्लान के मुताबिक ही चल रहा था. हालांकि, इस दौरान कहीं से आतंकियों को इस बात की भनक लग गई कि उनके साथ रह रहा ‘इफ्तिखार भट्ट’ असल में इंडियन आर्मी का मेजर है. बताते हैं कि इसके बाद मेजर की इन आतंकियों से सीधी भिडंत हुई और इस दौरान उन्होंने दो आतंकियों अबू तोरारा और अबू सब्जर को मार गिराया. मेजर की जाबांजी की किस्से ना सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि बॉर्डर के उस पार तक सुनाई दिए.

दूसरे मिशन में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा

मेजर मोहित की बहादुरी की फौज में खूब चर्चा होती थी. इस बीच साल 2009 में उन्हें एक और ऑपरेशन पर भेजा गया. कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से आमना-सामने की लड़ाई हुई जिसमें मेजर मोहित शर्मा को दो गोलियां लगीं, वे बुरी तरह ज़ख्मी हो गए बावजूद इसके उन्होंने शहादत देने से पहले चार आतंकियों को मार गिराया. मेजर इस ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन उनकी बहादुरी देख पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था. मेजर मोहित शर्मा को साल 2009 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था. सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि फिल्म धुरंधर में इन्हीं मेजर मोहित शर्मा के किरदार में रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं.

फिल्म धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली कितनी फीस ?

फिल्म धुरंधर को आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं जो इससे पहले Uri: The Surgical Strike जैसी सुपर हिट फिल्म दे चुके हैं. आदित्य के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की कहानी तो फिल्म देखकर ही समझ आएगी लेकिन रणवीर ने फिल्म के लिए कितनी फीस ली है इसकी जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ चुकी है. खबरों की मानें तो रणवीर ने फिल्म धुरंधर के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए के बीच की मोटी रकम चार्ज की है. बहरहाल, ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही समझ आयेगा कि दर्शकों को ये कितना पसंद आई लेकिन फिलहाल धुरंधर का ट्रेलर देख लोगों को बहुत मजा आ रहा है. बताते चलें कि jio studios के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हुए फिल्म के ट्रेलर को खबर लिखे जाने तक 49 मिलियन लोग देख चुके हैं.

क्या दिखाया गया है ट्रेलर में ?

फिल्म धुरंधर के ट्रेलर में ज़बरदस्त मारधाड़ और हिंसा के सीन हैं. ओपनिंग सीन में ही अर्जुन रामपाल एक इंडियन सोल्जर को बुरी तरह टॉर्चर करते नजर आते हैं. फिल्म में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के रोल में दिखाई देंगे जो ISI के लिए काम करते है. वहीं, अक्षय खन्ना ‘रहमान डकैत’ नाम के किरदार में हैं जो काफी निर्दयी है. वहीं, फिल्म में आर माधवन इंडियन सीक्रेट सर्विसेज के बड़े अधिकारी के रोल में दिखाई देते हैं. फिल्म में माधवन के किरदार का नाम अजय सान्याल बताया गया है.

इसके साथ ही संजय दत्त हैं जो पाकिस्तान पुलिस के SP के रोल में दिखेंगे, फिल्म में संजय के किरदार का नाम चौधरी असलम है. फिल्म में लीड रोल में रणवीर सिंह हैं लेकिन वो किसके किरदार में हैं इसे लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई है. ट्रेलर देखकर बस इतना समझ आता है कि वे भारत के अंडरकवर एसेट के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और समय आने पर आतंकियों को ठिकाने लगा देते हैं.