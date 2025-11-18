रणवीर सिंह की Dhurandhar से सामने आया अक्षय खन्ना का लुक, खूंखार अंदाज देख दहल जाएंगे!

‘धुरंधर‘ (Dhurandhar) इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आयेंगे. अब तक कई एक्टर्स के फिल्म से फर्स्ट लुक जारी हुए हैं जिनमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल के किरदार शामिल हैं. हाल ही में फिल्म से अक्षय खन्ना का इंटेंस लुक जारी हुआ है. इसमें अक्षय का वायलेंट लुक सामने आया है जिसमें वह ब्लू शर्ट पहने हुए खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए दिख रहे हैं. अक्षय का फर्स्ट लुक फिल्म के मेन लीड एक्टर रणवीर सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, एपेक्स प्रिडेटर. अक्षय के किरदार को लेकर अभी ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई है लेकिन जल्द ही ट्रेलर रिलीज के बाद उम्मीद है कि उनके किरदार की काफी जानकारी सामने आ जाएगी.

18 नवंबर को आएगा ट्रेलर

फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी. पहले फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज किया जाना था लेकिन दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्रेलर रिलीज टाल दिया गया था. मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज पोस्टपोन करते हुए नई डेट बताने का वादा किया था जिसके बाद जानकारी सामने आई कि फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर किया जाएगा.

आदित्य धर हैं डायरेक्टर

धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर हैं जिन्होंने उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म बनाई थी. फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है मगर कहा जा रहा है कि ये असली इवेंट पर आधारित है. कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह फिल्म में अंडरकवर स्पाय की भूमिका में दिखेंगे. फिल्म पाकिस्तान में भारत के एजेंट्स की बहादुरी को एक ट्रिब्यूट होगी.