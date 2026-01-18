धर्मेंद्र का घर होने वाला है बड़ा, नया फ्लोर बनाने की तैयारी में है सनी-बॉबी, जानें कब तक चलेगा काम?

Dharmendra House Expansion: मुंबई के जुहू में देओल परिवार का फेमस घर, जिसे आमतौर पर धर्मेंद्र हाउस कहा जाता है, बॉलीवुड की एक पहचान बन चुका है. जुहू मुंबई का एक बेहद महंगा और फेमस इलाका है. रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म नोब्रोकर के अनुसार, ये विशाल बंगला लगभग 60 करोड़ रुपये का है. अब इस ऐतिहासिक संपत्ति को और बड़ा बनाने की योजना चल रही है.

निर्माण कार्य और नया फ्लोर

जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र के जुहू बंगले में जल्द ही एक नया मंजिल जोड़ा जाएगा. बंगले में हाल ही में काफी निर्माण गतिविधियां देखी गईं और क्रेन को प्रॉपर्टी में प्रवेश करते हुए भी देखा गया. सूत्रों के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल अपने पारिवारिक घर में एक पूरा नया फ्लोर जोड़ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने इसे सरल शब्दों में बताया, बच्चे बड़े हो रहे हैं. उन्हें अधिक जगह की जरूरत है. निर्माण और नवीनीकरण का काम काफी व्यापक होगा और इसे पूरा होने में लगभग चार से पांच महीने लग सकते हैं.

परिवार की झलक

धर्मेंद्र हाउस आज भी एक संपूर्ण संयुक्त परिवार के रूप में कार्य करता है.

बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल और बेटों आर्यमान देओल और धरम देओल के साथ वहीं रहते हैं.

सनी देओल अपनी पत्नी पूजा देओल और बेटों करण देओल और राजवीर देओल के साथ उसी घर में रहते हैं.

घर में धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर, धर्मेंद्र की बहन और भतीजी भी रहती हैं.

ये बंगला इस मायने में खास है कि ये एक बड़ा बॉलीवुड परिवार सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हुए दिखाता है.

मॉडर्न डिजाइन का मेल

धर्मेंद्र हाउस एक भव्य बंगला है, जहां मॉडर्न डिजाइन और पारंपरिक सजावट का सुंदर मेल है. बॉबी देओल ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि घर के इंटीरियर्स उनकी पत्नी तान्या देओल ने डिजाइन किए हैं. घर में भारतीय कलाकृतियां, खूबसूरत लकड़ी के फर्नीचर और पारिवारिक तस्वीरें सजाई गई हैं. ये घर सरल लेकिन व्यक्तिगत शैली में तैयार किया गया है. घर का सबसे खास हिस्सा है हरा-भरा बगीचा, जो विशाल लकड़ी के गेट से प्रवेश करते ही नजर आती है.

पारिवारिक यादों का केंद्र

धर्मेंद्र हाउस कई जरूरी पारिवारिक अवसरों का गवाह रहा है. सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी ड्रीशा देओल से इसी घर में हुई थी. जन्मदिन, सालगिरह और अन्य उत्सवों के लिए भी बंगला परिवार का भावनात्मक और सामाजिक केंद्र रहा है. अब नया फ्लोर जोड़ने के बाद यह घर और भी बड़ा और बन जाएगा.

धर्मेंद्र के निधन के बाद प्रार्थना सभा

धर्मेंद्र के नवंबर 24, 2023 को निधन के बाद परिवार ने उनके सम्मान में कई प्रार्थना सभाएं आयोजित की. सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र की बेटियां अजीता और विजेता ने एक होटल में प्रार्थना सभा रखी. हेमा मालिनी ने अपने घर पर अपनी बेटियों एषा और अहाना देओल के साथ प्रार्थना सभा की और दिल्ली व मथुरा में भी सभाएं आयोजित की. ये सभी कार्यक्रम परिवार और करीबी मित्रों के लिए धर्मेंद्र के प्रति श्रद्धांजलि का अवसर थे.

धर्मेंद्र हाउस आज भी देओल परिवार की पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और नए निर्माण के साथ यह और भी जीवन्त होने वाला है.

